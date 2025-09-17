Close Menu

FOTO Hrvat 'pao' na granici s hrpom gotovine

Vozač je odmah platio 2/3 izrečene novčane kazne

Na graničnom prijelazu Tovarnik je u srijedu uhvaćen hrvatski državljanin koji je pokušao nezakonito prenijeti čak 75.990 švicarskih franaka, skrivenih u svom teretnom vozilu BiH registracija.

Carinici vukovarske mobilne jedinice su provodili pojačane mjere nadzora kada su prilikom pregleda i pretrage teretnog vozila, u bočnoj stranici iza vozača, otkrili hrpu gotovine.

"Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.c stavak 1. Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura", poručili su iz Carinske uprave.

Ipak, vozač je pristao odmah platiti 2/3 kazne te je ukupno ostao bez 16 tisuća eura.

