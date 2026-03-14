FOTO Hotel Marjan dobiva svoje prepoznatljive obrise, evo kako napreduje gradnja

Radovi na obnovi hotela Marjan u Splitu vidljivo napreduju, a nekada zapuštena građevina na zapadnoj obali ponovno dobiva prepoznatljive konture koje su desetljećima bile dio vizure grada.

Na gradilištu se posljednjih mjeseci intenzivno radi, a kako se može vidjeti na najnovijim fotografijama, konstrukcija objekta sve više poprima konačni oblik. Obnova nekadašnjeg hotela, koji je godinama bio simbol zapuštenosti na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Splitu, postupno ulazi u novu fazu.

Hotel Marjan desetljećima je bio jedno od najpoznatijih mjesta u gradu. Otvoren je šezdesetih godina prošlog stoljeća i dugo je predstavljao važan dio turističke ponude Splita, ali i dio svakodnevice brojnih Splićana.

Nakon godina propadanja i neuspjelih pokušaja revitalizacije, projekt obnove konačno je pokrenut, a radovi su započeli uklanjanjem dotrajalih dijelova objekta i pripremom konstrukcije za novu namjenu.

Planirana je potpuna transformacija zgrade u suvremeni hotelski kompleks visoke kategorije koji bi trebao vratiti život na jednu od najatraktivnijih gradskih lokacija, tik uz more i šetnicu Zapadne obale.

Sudeći prema trenutnom stanju na gradilištu, zgrada već ponovno poprima svoje karakteristične obrise koji su desetljećima dominirali zapadnom obalom.