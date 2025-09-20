FOTO Gužve su posvuda pred derbi

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Dinamo Zagreb dočekuje Hajduk Split u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Dinama i Hajduka u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun stadion i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako se bliži početak utakmice, bilježe se velike gužve po gradu, osobito na prilazima stadionu. Zagušeni su ulazi u grad i glavne prometnice, a policija usmjerava promet i upozorava na moguće zastoje.

Pogledajte slike.