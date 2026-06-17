FOTO Gužve na ulazu u Split su grozne

Vozači koji se jutros pokušavaju probiti do Splita ponovno se suočavaju s prizorima koji su, čini se, postali dio svakodnevice. Na prilazima gradu stvaraju se velike gužve, a promet se odvija znatno sporije nego inače.

Kolone vozila protežu se u smjeru Splita, a mnogi vozači upozoravaju da im za dionice koje inače prolaze bez ogromnih poteškoća danas treba znatno više vremena. Strpljenje je ponovno na kušnji, a nervoza raste iz minute u minutu.

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Za sada nema službenih informacija o tome što je uzrok pojačanih gužvi, osim činjenice da je počela turistička sezona. U svakom slučaju, svima koji se upućuju prema Splitu preporučuje se dodatni oprez i nešto više strpljenja nego inače za volanom.