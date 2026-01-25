FOTO Golovi koji su utišali Poljud

Na kišom natopljenom Poljudu, uz snažno jugo i težak teren, Hajduk se nalazi u ozbiljnim problemima. U utakmici 19. kola gosti iz Pule vode 2:0, a oba pogotka postižu u prvih 21 minutu susreta.

Istra dolazi do vodstva u 10. minuti. Nakon niza prekršaja nad Bambom sudac Erceg pušta prednost, lopta dolazi do Prevljaka koji koristi situaciju i preciznim lobom prebacuje vratara Silića za 0:1. Taj trenutak bilježe i fotografije s terena, na kojima je vidljiva dezorijentirana obrana domaćih.

Samo jedanaest minuta kasnije gosti dodatno povećavaju prednost. Nakon odbijene lopte u kaznenom prostoru, na nju natrčava Frederiksen i bez oklijevanja je šalje u mrežu za 0:2. Fotografije drugog pogotka jasno pokazuju nemoć Hajdukove obrane i slavlje gostujućih igrača.

Hajduk pokušava odgovoriti, ali vremenski uvjeti i rani šok ostavljaju traga. Igra domaćih djeluje nervozno, a tribine, unatoč solidnoj posjeti, reagiraju nezadovoljstvom. Kiša i jugo dodatno pojačavaju tmurnu atmosferu na stadionu.

Utakmica je u tijeku, a Hajduk pred nastavak ima težak zadatak ako želi izbjeći novi domaći posrtaj.

Evo galerije golova.