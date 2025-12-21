FOTO Face navijača nakon prvog poluvremena govore više od riječi

Hajduk danas s početkom od 15 sati dočekuje Vukovar 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je na poluvremenu 1:0, a strijelac za Bijele bio je Šego u 7. minuti.

Posljednji susret jesenskog dijela sezone Bijeli dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice, s osvojena 34 boda, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu više nakon što je jučer svladao Lokomotivu.

U 17. kolu Hajduk je s 3:1 pobijedio Lokomotivu na Maksimiru, a dva gola za Hajdukovu momčad postigao je Rebić, dok se jednom u strijelce upisao Šego.

Tek što je utakmica krenula, Šego je zatresao mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa. U trećoj je minuti Vukovar imao korner, ali lopta je išla ravno u ruke Silića. U 7. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Rebić je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šego koji iz prve pogađa vratara, a nakon odbijanca lopta je završila u mreži za 1:0. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa Rebića, ali nakon provjere priznat je. U 13. je minuti Mlačić lijepo povukao kroz sredinu i uposlio Šegu čiji je udarac završio pored gola.

Hajduk je poluvrijeme završio u prednosti, a pogledajte radost na licima navijača.