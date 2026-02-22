FOTO Evo najljepših slika s Jadranskog derbija

Utakmicu je obilježio i sudac Dario Bel, koji je pokazao čak tri crvena kartona. Kod Rijeke su isključeni Dejan Petrovič i trener Victor Sanchez, a kod Hajduka Niko Sigur.

Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo prilika. Rijeka je bila konkretnija i imala veću inicijativu, ali nijedna momčad nije stvorila izrazitu šansu. Najvažniji trenutak dogodio se u završnici prvog dijela, kada je Dejan Petrovič na centru nagazio Huga Guillamona. Bel mu je isprva pokazao žuti karton, no nakon pregleda VAR-a odluka je promijenjena u izravni crveni karton.

Rijeka je tako ostala s igračem manje, a nekoliko minuta poslije crveni karton dobio je i trener Victor Sanchez. Strateg Rijeke ušao je na teren kako bi prosvjedovao zbog sudačke odluke, nakon čega ga je Bel isključio.

Silić spašavao, Livaja presudio

Rijeka je bolje otvorila drugo poluvrijeme. Toni Silić obranio je velike prilike Amera Gojaka i Daniela Adu-Adjeija te održao Hajduk u igri.

Odluka je pala u 79. minuti. Livaja je glavom pogodio nakon ubacivanja Darija Marešića. Ostao je nečuvan na drugoj stativi i s pet metara poslao loptu u mrežu za 1:0.

Kod pogotka je izbjegao zaleđe jer Stjepan Radeljić nije na vrijeme izašao prema naprijed. U nastavku je došlo do sukoba između Sigura i Radeljića. Nakon naguravanja i verbalnog prepucavanja, Sigur je dobio izravni crveni karton.

Do kraja susreta igralo se deset na deset, ali bez ozbiljnijih prilika na obje strane. Hajduk je tako zadržao priključak za vrhom ljestvice, dok Rijeka ostaje 19 bodova iza prvoplasiranog Dinama. Riječane u četvrtak na Rujevici očekuje uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige protiv ciparske Omonije.

Evo galerije današnjeg derbija.