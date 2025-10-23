FOTO Evo kako izgleda cesta kod Instituta za oceanografiju i ribarstvo, na području Park-šume Marjan

Prije mjesec dana započeli su radovi na sanaciji opasnog potpornog zida u blizini Instituta za oceanografiju i ribarstvo, na području Park-šume Marjan. Riječ je o projektu koji se odvija na važnom dijelu prometnice, smještenom pri dnu nizbrdice prema Institutu, a čije je oštećeno stanje predstavljalo ozbiljnu prijetnju stabilnosti kolnika te sigurnosti svih koji tom cestom svakodnevno prolaze.

Iz splitske gradske uprave pojašnjavaju kako se sanacija odvija u dvije faze. U prvoj fazi uvedena je privremena regulacija prometa – vozila se kreću naizmjenično jednim trakom, a promet se regulira pomoću privremenih semafora. Druga faza radova obuhvaća rušenje postojećeg zida i izgradnju novog potpornog zida na istom mjestu. Tijekom tog razdoblja cesta će biti potpuno zatvorena za promet, dok će privremeno autobusno okretište biti uspostavljeno na prvom platou iznad plaže Kašjuni.

Radovi se izvode u dužini od oko 70 metara, a predviđeni rok trajanja sanacije je sedam mjeseci. Kako danas izgleda gradilište i što je do sada učinjeno – pogledajte u nastavku.