FOTO Donji dio ove slike Lidije Bačić će vam popraviti dan

Pjevačica Lidija Bačić ponovno je privukla veliku pažnju javnosti objavom novog kalendara, a jedna fotografija posebno se izdvojila među brojnim zavodljivim kadrovima.

Riječ je o snimci na kojoj Lidija pozira u crvenom kupaćem kostimu, uz koji je kombinirala crvene štikle, čime je dodatno naglasila glamurozan i provokativan dojam. Fotografija je ubrzo postala jedna od najkomentiranijih, a obožavatelji su u komentarima nizali komplimente na račun njezina izgleda i samopouzdanja.

Novi kalendar donosi niz atraktivnih fotografija u prepoznatljivom Lidijinom stilu, no upravo je ovaj crveni outfit privukao najviše pažnje zbog upečatljive boje i odvažnog poziranja. Pjevačica je i ovoga puta pokazala da zna kako spojiti seksepil i estetiku, zadržavajući imidž koji je godinama čini jednom od najzapaženijih domaćih zvijezda.