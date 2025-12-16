FOTO Diljem Dalmacije ljudi su jutros oduševljeno gledali u nebo. Pogledajte prizore

Danas, 16. prosinca 2025., nebo nad Splitom obasjalo je spektakularno jutro. Sunce je izašlo u 7:21 sati, donoseći toplu zlatnu svjetlost i stvarajući prizore koji su mnoge šetače i fotografije zaljubljenike ostavili bez daha.

Iako je prosinac u znaku kraćih dana, djelić dana koji je započeo ovim izlaskom sunca pružio je posebnu čaroliju svjetla, boja i kontrasta na moru, planinama i splitskoj rivi. Mnogi su iskoristili to vrijeme za jutarnje šetnje i fotografiranje, a prizori obasjani prvim zrakama ostavili su snažan dojam mira i ljepote zimskog jutra.

Trajanje dana danas iznosi oko 8 sati i 57 minuta, sa zalaskom sunca predviđenim oko 16:18 sati, što dodatno naglašava vrijednost svakog trenutka prirodnog svjetla u ovo doba godine.