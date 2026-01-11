FOTO DANA Pogledajte nestvaran zalazak sunca u Dalmaciji

Prohladnu i burnu nedjelju rijetki Kaštelani su iskoristili za šetnju donjokaštelanskom rivom. Maca na suncu, galebovi na brodovima, pas na povodcu, biciklist ili poneki zabundani par u šetnji bili su jako dobra kulisa za foto galeriju.

Na kraju dana, kad je bura otjerala oblake i očistila nebo, dočekao nas je prekrasan zalazak Sunca, za koji se isplatilo dobro smrznuti. Nestvarne boje na nebu i prolaznici koji zastaju i fotografiraju, uljepšali su nam ovu nedjelju. Što smo snimili u današnjoj šetnji pogledajte u fotogaleriji.