FOTO Crvi 'okupirali' čokoladu u poznatom dućanu. Stručnjaci upozoravaju

Potrošačka platforma Halo, inspektore objavila je novi slučaj u kojem je u čokoladi kupljenoj u Lidlu pronađena prisutnost nametnika. Riječ je o bijeloj čokoladi Bellarom s komadićima lješnjaka, kupljenoj u Osijeku.

Kupka je opisala kako je po povratku kući otvorila proizvod i uočila crve te tragove njihovog kretanja u ambalaži, nakon čega je, kako kaže, ostala šokirana i zgrožena otkrićem.

Na stranici Halo, inspektore navode kako im se slične pritužbe potrošača pojavljuju povremeno, najčešće u vezi s čokoladama koje se prodaju pod trgovačkom markom Bellarom.

Stručnjak: problem u kontroli sirovina

Mr. sc. Marijan Katalenić, stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane, objasnio je da se slični slučajevi najčešće povezuju s orašastim plodovima koji nisu prošli odgovarajuću termičku obradu.

„Riječ je o riziku koji se može javiti kada sirovine nisu adekvatno kontrolirane. Potrebna je stroža kontrola ulaznih sastojaka, posebno onih koji su podložni infestaciji. U suprotnom dolazi do odstupanja od standarda sigurnosti hrane“, navodi Katalenić.

Ističe kako se takve situacije mogu odraziti na povjerenje potrošača te da ih proizvođači trebaju ozbiljno shvatiti.

Čeka se očitovanje proizvođača

Halo, inspektore navodi da su potrošačke prijave o sličnim slučajevima ranije bile široko dijeljene na društvenim mrežama, no ističu kako bi na takve pritužbe trebale reagirati i nadležne kontrole sigurnosti hrane.

Platforma je najavila kako će o ovom slučaju poslati upite Lidlu i proizvođaču kako bi se dobio službeni odgovor o uzroku problema i mogućim mjerama.