FOTO Cijene goriva od sutra rastu. U Splitu već gužve na pumpama

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada je donijela nove uredbe kojima nastavlja mjere ublažavanja rasta cijena goriva, uz naglasak na očuvanje dostupnosti energenata i sigurnosti opskrbe u uvjetima globalnih nestabilnosti.
Donesenom uredbom produžuje se primjena smanjenih trošarina na bezolovni benzin i dizelsko gorivo za novo dvotjedno razdoblje, od 7. do 20. travnja 2026. godine. Uredba stupa na snagu danom objave i vrijedit će sljedećih 14 dana.
Unatoč mjerama, nove cijene goriva bilježe rast:
- 1,66 eura po litri benzina (poskupljenje od 0,04 eura)
- 1,85 eura po litri dizela (poskupljenje od 0,12 eura)
- 1,36 eura po litri plavog dizela (poskupljenje od 0,17 eura)
- 1,94 eura po kilogramu UNP-a za spremnike (pojeftinjenje od 0,05 eura)
- 2,51 eura po kilogramu UNP-a za boce (pojeftinjenje od 0,06 eura)
Objava novih cijena već je izazvala reakciju vozača. U Splitu su zabilježene gužve na benzinskim postajama, gdje mnogi pokušavaju natočiti gorivo prije nego što nove cijene stupe na snagu.
