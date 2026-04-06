FOTO Cijene goriva od sutra rastu. U Splitu već gužve na pumpama

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada je donijela nove uredbe kojima nastavlja mjere ublažavanja rasta cijena goriva, uz naglasak na očuvanje dostupnosti energenata i sigurnosti opskrbe u uvjetima globalnih nestabilnosti.

Donesenom uredbom produžuje se primjena smanjenih trošarina na bezolovni benzin i dizelsko gorivo za novo dvotjedno razdoblje, od 7. do 20. travnja 2026. godine. Uredba stupa na snagu danom objave i vrijedit će sljedećih 14 dana.

Unatoč mjerama, nove cijene goriva bilježe rast:

1,66 eura po litri benzina (poskupljenje od 0,04 eura)

1,85 eura po litri dizela (poskupljenje od 0,12 eura)

1,36 eura po litri plavog dizela (poskupljenje od 0,17 eura)

1,94 eura po kilogramu UNP-a za spremnike (pojeftinjenje od 0,05 eura)

2,51 eura po kilogramu UNP-a za boce (pojeftinjenje od 0,06 eura)

Objava novih cijena već je izazvala reakciju vozača. U Splitu su zabilježene gužve na benzinskim postajama, gdje mnogi pokušavaju natočiti gorivo prije nego što nove cijene stupe na snagu.