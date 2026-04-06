FOTO Cijene goriva od sutra rastu. U Splitu već gužve na pumpama

Hoće li se i danas 'sumanuto' točiti?

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada je donijela nove uredbe kojima nastavlja mjere ublažavanja rasta cijena goriva, uz naglasak na očuvanje dostupnosti energenata i sigurnosti opskrbe u uvjetima globalnih nestabilnosti.

Gorivo opet poskupljuje, Vlada objavila nove cijene

Donesenom uredbom produžuje se primjena smanjenih trošarina na bezolovni benzin i dizelsko gorivo za novo dvotjedno razdoblje, od 7. do 20. travnja 2026. godine. Uredba stupa na snagu danom objave i vrijedit će sljedećih 14 dana.

Unatoč mjerama, nove cijene goriva bilježe rast:

  • 1,66 eura po litri benzina (poskupljenje od 0,04 eura)
  • 1,85 eura po litri dizela (poskupljenje od 0,12 eura)
  • 1,36 eura po litri plavog dizela (poskupljenje od 0,17 eura)
  • 1,94 eura po kilogramu UNP-a za spremnike (pojeftinjenje od 0,05 eura)
  • 2,51 eura po kilogramu UNP-a za boce (pojeftinjenje od 0,06 eura)

Objava novih cijena već je izazvala reakciju vozača. U Splitu su zabilježene gužve na benzinskim postajama, gdje mnogi pokušavaju natočiti gorivo prije nego što nove cijene stupe na snagu.

 

