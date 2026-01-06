Close Menu

FOTO Cesta prema Kupresu je zaleđena

Cesta nije posuta, na putu je doslovno led

Ako ste na putu prema Kupresu, pripazite.

Naša reporterska ekipa nalazi se na putu prema Kupresu i javlja kako su uvjeti na cesti između Šujice i Kupresa izrazito otežani zbog poledice i leda na kolniku.

Prema informacijama s terena, autobus je zapeo na toj dionici, što je dodatno zakompliciralo promet. Cesta je na pojedinim dijelovima zaleđena, a promet se odvija otežano.

Naša ekipa nastavlja put prema Kupresu te će, ovisno o razvoju situacije, donositi nove informacije s terena. Vozačima se savjetuje oprez i prilagodba vožnje trenutačnim uvjetima na cesti.

