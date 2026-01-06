FOTO Cesta prema Kupresu je zaleđena

Ako ste na putu prema Kupresu, pripazite.

Naša reporterska ekipa nalazi se na putu prema Kupresu i javlja kako su uvjeti na cesti između Šujice i Kupresa izrazito otežani zbog poledice i leda na kolniku.

Prema informacijama s terena, autobus je zapeo na toj dionici, što je dodatno zakompliciralo promet. Cesta je na pojedinim dijelovima zaleđena, a promet se odvija otežano.

Naša ekipa nastavlja put prema Kupresu te će, ovisno o razvoju situacije, donositi nove informacije s terena. Vozačima se savjetuje oprez i prilagodba vožnje trenutačnim uvjetima na cesti.