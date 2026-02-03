FOTO Brnaze pred završetkom velikih radova: Asfaltiranje Ferate u punom jeku

Radovi na Aglomeraciji Brnaze i dalje se odvijaju prema planiranoj dinamici, a danas je započelo i asfaltiranje nerazvrstane ceste na trasi nekadašnje 'Ferate'. Asfalt je već položen do Malbaša, čime je ovaj dugo iščekivani zahvat ušao u svoju završnu fazu.

Radove je obišao zamjenik gradonačelnika Sinja Denis Bobeta, koji je istaknuo važnost projekta Aglomeracije za dugoročno rješavanje komunalne infrastrukture i poboljšanje kvalitete života stanovnika Brnaza.

U sklopu projekta, cesta se asfaltira u standardnoj širini od tri metra, no odlukom gradonačelnika Mira Bulja dodatno se asfaltira i sve iznad tog profila. Na taj način ulice koje su obuhvaćene radovima dobivaju šire i funkcionalnije ulaze, što cijelom zahvatu daje puni smisao i trajnu vrijednost.

Prethodno su na ovom području u potpunosti završeni svi radovi na kanalizacijskim kolektorima, a asfaltiranje se odvija u fazama, ovisno o vremenskim uvjetima. Nakon dionice u Šabićima, na red je došla upravo Ferata, a potom će uslijediti i završetak radova u Dalmatinskoj ulici, gdje su se paralelno izvodili zahvati na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži.

Iako kišni dani mogu privremeno usporiti dinamiku zbog potrebe dodatne pripreme terena, očekuje se da će se, uz povoljne vremenske prilike, svi planirani asfalterski radovi u Brnazama uskoro privesti kraju, čime će se zaokružiti cjelina radova na Grupi 2 projekta Aglomeracije.