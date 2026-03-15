FOTO Boemski duh Pariza oduševio splitsku publiku

Sinoć je splitska publika imala rijetku priliku doživjeti autentični duh pariškog kabarea Au Lapin Agile, jednog od najstarijih i najlegendarnijih umjetničkih mjesta na Montmartreu. Ovaj kabaret kroz povijest je bio mjesto susreta pjesnika, slikara i glazbenika – među njima i velikana poput Picassa – koji nisu stvarali u samom kabaretu, već u obližnjim ateljeima i radionicama, a potom se okupljali u Lapin Agileu kako bi dijelili svoju umjetnost.

Naziv kabareta dolazi od igre riječi „Lapin Agile“ (okretni zec), nastale prema karikaturi slikara Andréa Gilla, a s vremenom je postao simbol pariške boemske scene i umjetničkog života Montmartrea.

Zahvaljujući ravnateljici Hrvatskog doma Split, Vanesi Kleva, koja je ovu posebnu atmosferu prepoznala u Parizu i pozvala umjetnike u Split, publika je sinoć mogla osjetiti djelić tog autentičnog pariškog duha. Umjetnici koji nastupaju u Au Lapin Agileu rijetko napuštaju svoj kabaret, pa je njihov dolazak u Split bio posebno vrijedno gostovanje.

Program večeri donio je presjek najpoznatijih djela francuske šansone i kabaretske tradicije. Izvedene su pjesme poput „Mon amant de Saint-Jean“, „Le Temps des cerises“, „For me… formidable“ Charlesa Aznavoura, „L’Hymne à l’amour“ Édith Piaf, „Les Feuilles mortes“ Jacquesa Préverta i Josepha Kosme te „Padam, padam…“ Norberta Glanzberga. Publika je mogla čuti i pjesme Georgesa Brassensa, Aristidea Bruanta te druge klasike pariške šansone, ali i autorske skladbe izvođača.

Cijeli nastup bio je jedno intimno umjetničko iskustvo – spoj poezije, glazbe i priče kakav se njeguje u tradiciji francuskog kabareta.

Tako je Split na jednu večer dobio mali komadić pariškog Montmartrea.