FOTO Automobil završio u jarku, vozač preminuo na mjestu nesreće

U nedjelju 25. siječnja 2026. godine oko 15 minuta iza ponoći, na državnoj cesti između naselja Mačkovec i Slemenice, 59-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka, a da se vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake.

Zbog toga je u blagom desnom zavoju vozilom sišao izvan kolnika ulijevo u odvodni cestovni jarak, gdje je naletio na betonski propusni most, nakon čega se je vozilo prevrnulo na krov.

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, no nažalost, konstatirana je smrt vozača.

Tijelo je po djelatnicima komunalne tvrtke prevezeno u Županijsku bolnicu Čakovec, na odjel patologije, gdje će se obaviti obdukcija tijela, nakon čega će se kvalificirati događaj.