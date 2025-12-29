FOTO Ako ste u Zagrebu, žao nam je

Dok je kalendarski zima, u Splitu danas vlada gotovo proljetna atmosfera. Temperatura se kreće između 14 i 15 stupnjeva, nebo je vedro, a sunce grije dovoljno jako da su mnogi odlučili – spustiti se do mora.

Na Bačvicama su se i danas okupili ljubitelji picigina, koji bez obzira na godišnje doba čuvaju ovu splitsku tradiciju. U plićaku se igralo kao da je travanj, a nije nedostajalo ni onih koji su se odlučili okupati.

Plaže su pune šetača, kratki rukavi i sunčane naočale nisu iznimka, a terasa kafića ponovno traži mjesto više. Grad živi sporim, mediteranskim ritmom, uz zvuk lopte koja udara o more i smijeh s plićaka.

Ako ste, pak, u Zagrebu, dok čitate ove retke pod sivim nebom, uz maglu ili hladan zrak koji je trenutno na 0, nema razloga za zavist. Ili možda ipak ima. U Splitu se danas igra picigin, ljudi se kupaju, a prosinac izgleda kao najljepši proljetni dan.