FOTO 2016. vs. 2025: Plaža Kašjuni treba se vratiti u prijašnje stanje

Od danas je prestala vrijediti koncesija za pomorsko dobro u uvali Kašjuni u Park-šumi Marjan, pa plaža Kašjuni prelazi pod upravljanje Grada Splita.

"Prema ugovoru i odluci o koncesiji koncesionar je dužan pomorsko dobro vratiti u prijašnje stanje. Kako je izgledalo prijašnje stanje na dan 01.05.2016. može se vidjeti u priloženim fotografijama, a može se vidjeti i današnje stanje, tj. da koncesionar još nije postupio prema ugovoru i vratio pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Osim toga, još uvijek zauzimanje pomorskog dobra prelazi gabarite pravomoćnog rješenja građevinske inspekcije o uklanjanju iz 2020., ali to je situacija kojom se bavi državno odvjetništvo", navode iz društva Marjan.