Ivošević: "Kašjuni su ponovno pod upravljanjem Grada Splita. Moći ćete davati svoje prijedloge"

Plaža Kašjuni ponovno je pod upravljanjem Grada Splita, nakon dugih deset godina koncesije, objavio je bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Godinama su građani s pravom prigovarali zbog stanja na Kašjunima i sada konačno će Gradsko vijeće Grada Splita moći kroz izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom odlučiti čega i u kojoj mjeri treba biti na Kašjunima, a plažu će održavati gradska tvrtka Žnjan d.o.o. (ex Splitska obala).

Navedene izmjene prije Gradskog vijeća ići će 30 dana u javno savjetovanje gdje ćete i sami moći ostaviti komentar na prijedlog koji pripremi gradska uprava.

Jedine preostale plaže pod koncesijom na području Splita su Bene i ona ispod hotela Radisson. Tu ćete nažalost još godinama imati stanje kakvo je Splitsko-dalmatinska županija omogućila", poručio je Ivošević.