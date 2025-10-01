Close Menu

Ivošević: "Kašjuni su ponovno pod upravljanjem Grada Splita. Moći ćete davati svoje prijedloge"

"Jedine preostale plaže pod koncesijom na području Splita su Bene i ona ispod hotela Radisson."

Plaža Kašjuni ponovno je pod upravljanjem Grada Splita, nakon dugih deset godina koncesije, objavio je bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Godinama su građani s pravom prigovarali zbog stanja na Kašjunima i sada konačno će Gradsko vijeće Grada Splita moći kroz izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom odlučiti čega i u kojoj mjeri treba biti na Kašjunima, a plažu će održavati gradska tvrtka Žnjan d.o.o. (ex Splitska obala).

Navedene izmjene prije Gradskog vijeća ići će 30 dana u javno savjetovanje gdje ćete i sami moći ostaviti komentar na prijedlog koji pripremi gradska uprava.

Jedine preostale plaže pod koncesijom na području Splita su Bene i ona ispod hotela Radisson. Tu ćete nažalost još godinama imati stanje kakvo je Splitsko-dalmatinska županija omogućila", poručio je Ivošević.

