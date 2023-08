Fossati prelazi u mladu momčad Juventusa? "Otvoreni su pregovori"

Bivši nogometaš Hajduka Marco Ezio Fossati u pregovorima je s Juventusom, napisao je talijanski sportski novinar Nicolo Schira na Twitteru.

Fossati je od ovog ljeta slobodan igrač. Otvoreni su pregovori, a plan je da igra za mladu momčad Juventusa, piše Schira.

30-godišnjak je za Bijele igrao dvije i pol sezone, a u 76 utakmica zabio je dva gola uz četiri asistencije.

