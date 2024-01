Football Manager u nevjerici: "Kalinićev transfer označit ćemo kao bug"

Nikola Kalinić ponovno se priključio prvoj momčadi Hajduka te je od srijede započeo pripreme za nastavak sezone, objavio je u srijedu službeni Hajduk.

Iskusni napadač vraća se na Poljud nakon višemjesečne pauze, a danas je i službeno potpisao ugovor s klubom do kraja aktualne sezone.

Nikoli je ugovor s Bijelima istekao krajem srpnja prošle godine te je od tada odlučio uzeti pauzu od nekoliko mjeseci. Tijekom studenog prošle godine trener Mislav Karoglan i sportski direktor Mindaugas Nikoličius obavili su razgovor s njim te su zajednički zaključili kako će Nikola najprije odraditi niz individualnih treninga prije nego se uključi u puni trenažni proces s ostatkom momčadi na počeku priprema za nastavak sezone.

Nikoličius je danas je kazao: "Što se tiče financija, to je bilo najlakše u tri godine što sam u Hajduku. Dogovorili smo 1 euro njegove plaće. On želi pomoći Hajduku i osvojiti naslov, to je jedini motiv zbog kojega se vratio."

Fabrizio Romano, renomirani novinar specijaliziran za nogometne transfere, objavio je vijest o potpisu ugovora nogometaša Kalinića. Romano je izrazio oduševljenje činjenicom da će Kalinić igrati za simboličnu plaću od jednog eura. Ovaj potez privukao je pažnju i tima iza Football Managera, popularne videoigre o nogometnom menadžmentu. Oni su se našalili da će ovakav transfer u igri smatrati "bugom", engleskim izrazom koji označava grešku ili kvar u videoigri.

We'd be logging this one as a bug 😂 — Football Manager (@FootballManager) January 3, 2024