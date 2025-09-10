Flotila s humanitarnom pomoći za Gazu napadnuta u Tunisu, Greta Thunberg među aktivistima: "Drugu noć zaredom napadnuti smo"

Brod koji je plovio prema Gazi kao dio flotile u kojoj je bila švedska aktivistica Greta Thunberg pogođen je, prema riječima organizatora, zapaljivom napravom koju je ispustio dron dok je bio usidren u Tunisu.

Globalna sumudska flotila (GSF), koja je organizirala desetke brodova za plovidbu prema Gazi koji su prevozili humanitarnu pomoć, izjavila je da je jedan od njihovih glavnih brodova bio meta napada dronom neposredno nakon ponoći po lokalnom vremenu u utorak dok je bio usidren u blizini glavnog grada Tunisa.

GSF je na društvenim mrežama objavio videozapise koji prikazuju incident, a kasnije je uslijedio i videozapis koji prikazuje oštećenje plovila s tragovima opeklina na onome što se čini glavnom palubom. Svih šest putnika i članova posade na Obiteljskom brodu, koji plovi pod portugalskom zastavom, navodno su sigurni i neozlijeđeni.

Prosvjednici su viđeni kako se okupljaju u luci u Tunisu nakon incidenta.

U srijedu je GSF putem Instagrama tvrdio da je još jedan brod u tuniskoj luci, Alma pod britanskom zastavom, pogođen u sumnji na napad dronom.

Videozapis navodnog drugog incidenta prikazuje svijetli objekt odozgo koji udara u brod i ubrzo nakon toga izbija požar.

U izjavi, Upravni odbor flotile rekao je da je Alma pretrpjela štetu od požara na gornjoj palubi, ali da je požar ugašen i da su svi putnici i posada sigurni. Grupa je izjavila da je istraga u tijeku.

„Drugu noć zaredom naša flotila je napadnuta“, rekao je Thiago Ávila, član odbora. „Znamo koliko je to apsurdno, ali to nije ništa u usporedbi s onim što rade Palestincima u Gazi svaki dan. Zato moramo nastaviti.“

Tunisko ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da izvješća o dronu koji je udario u prvi brod „nemaju temelja u istini“ te su umjesto toga tvrdili da je požar na brodu izbio zbog upaljača ili opuška cigarete.