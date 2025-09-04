Florida prva država u SAD-u koja ukida sva obvezna cjepiva, čak i za djecu: "Odišu prezirom i ropstvom"

Najviši zdravstveni dužnosnik Floride, dr. Joseph Ladapo, objavio je u srijedu da će ta savezna država postati prva u Sjedinjenim Državama koja ukida sva obvezna cjepiva, uključujući i ona koja su djeca dosad morala primiti kako bi mogla pohađati školu.

Na konferenciji za medije u Tampi Ladapo je izjavio da su "sva cjepiva pogrešna i da odišu prezirom i ropstvom". Dodao je da, po njegovu mišljenju, nitko nema pravo odlučivati umjesto građana o njihovom tijelu. "Tko sam ja, ili bilo tko drugi, da vam kaže što da činite s vlastitim tijelom?", poručio je Ladapo, liječnik nigerijskog podrijetla, školovan na Harvardu.

Ova odluka ima snažnu političku podršku guvernera Floride, republikanca Rona DeSantisa, čija je politička karijera već obilježena protivljenjem obveznim mjerama cijepljenja tijekom pandemije covida-19.

Trenutačno je u Floridi obavezno cijepljenje djece protiv bolesti poput ospica, difterije, dječje paralize i hepatitisa B, uz određene iznimke iz vjerskih razloga. Ladapo je najavio da će ta pravila biti potpuno ukinuta, što znači da će odluka o cijepljenju biti prepuštena isključivo roditeljima.

Rizik od povratka bolesti

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), već se bilježi pad procijepljenosti u vrtićima, a u srpnju je objavljeno da je broj zaraženih ospicama dosegnuo najvišu razinu otkako je ta bolest 2000. godine proglašena iskorijenjenom.

Zbog toga brojne stručne organizacije upozoravaju na moguće teške posljedice odluke Floride. Američka akademija pedijatara i Američka liječnička asocijacija ocijenile su ukidanje obveznog cijepljenja "opasnim i neodgovornim potezom" koji bi mogao dovesti do ponovnih epidemija bolesti koje su se desetljećima držale pod kontrolom.

Demokratska zastupnica Anna Eskamani, koja se kandidira za gradonačelnicu Orlanda, također je poručila da je odluka "nepromišljena i opasna" te da predstavlja izravnu prijetnju javnom zdravlju.

Unatoč kritikama, floridska administracija ostaje pri stajalištu da roditelji trebaju imati punu slobodu odlučivanja, a Ladapo je najavio i osnivanje nove komisije pod nazivom "Make America Healthy Again" koja će se baviti zdravstvenom politikom države.