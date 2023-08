Flightradar24 objavio podatke o posljednjim trenucima leta Prigožinovog aviona: Više puta se dizao i spuštao

Avion Embraer Legacy 600, povezan s čelnikom Wagner grupe Jevgenijem Prigožinom, srušio se jučer u blizini ruskog Tvera nakon što je poletio iz Moskve.

Šef Wagnera Jevgenij Prigožin i njegov istaknuti zapovjednik Dmitrij Utkin bili su među putnicima u zrakoplovu koji se srušio u Rusiji, potvrdila je ruska vladina agencija za zrakoplovstvo dodavši da nitko od putnika nije preživio, piše Index.

Flightradar24 objavio je analizu posljednjih pola sata leta. Prijemnici u mreži Flightradar24 prvi su primili podatke iz zrakoplova u 14:46 po UTC-u (16:46 po hrvatskom vremenu).

Uspjeli su izračunati položaj od 14:59 UTC do 15:11 UTC dok se zrakoplov penjao na visinu krstarenja od 28.000 stopa, odnosno od oko 8.5 kilometara. Zrakoplov je nastavio slati podatke do 15:20:14 UTC.

Iako zrakoplov nije odašiljao informacije o položaju, emitirani su drugi podaci poput visine, brzine, okomite brzine i postavki autopilota. Upravo ti podaci daju uvid u posljednje trenutke leta.

Nakon što se izravnao na 28.000 stopa u 15:10 UTC, zrakoplov je nastavio letjeti ravnomjernom brzinom do 15:19 UTC kada se okomita brzina dramatično smanjuje i zrakoplov se nakratko spušta te se penje na maksimalnu visinu od 30.100 stopa prije spuštanja natrag na otprilike 27.500 stopa, piše Index.

Ponovno se penje i doseže 29.300 stopa prije nego što se ponovno izravna. Zatim se spušta, s konačnim podacima primljenim u 15:20:14 UTC na visini od 19.725 stopa, što je visina od oko 6 kilometara.

Flightradar24 objavio je grafikon nadmorske visine koji prikazuje zadnje 32 minute primljenih podataka o nadmorskoj visini.

The aircraft was in level flight at 28,000 feet when it experienced an altitude upset, then descended at a high rate until data reception ceased at 19,725 feet. The graph below shows the final 32 seconds of received data from the time of deviation from cruise altitude to end of… pic.twitter.com/a47PnPaVQU

