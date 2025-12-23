Fižulić kritizira Plenkovića zbog neosude 'Za dom spremni': "Gledanje 1991. kao 1945. je sramotno"

Poduzetnik i bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je neke od najvažnijih događaja u svijetu i Hrvatskoj tijekom ove godine.

Kad se govori o svijetu, na prvom mjestu za Fižulića je rat u Ukrajini, za čiji se kraj još uvijek ne pronalazi rješenje.

"Nema rješenja za mir sve dok god Vladimir Putin procjenjuje da mu je bolje voditi rat nego imati mir. Jednostavno, zbog stabilnosti njegovog režima. Još dok je krenuo u invaziju, napisao sam da nema nikakvu izlaznu strategiju. Bez obzira na sve napore, uključujući i one Donalda Trumpa, tek kad Putin vidi da mu se mir više isplati, do njega neće doći", kazao je Fižulić.

"Živimo u jednom teatru apsurda"

Na drugo je mjesto izdvojio drugi mandat američkog predsjednika.

"Tko upravlja najvećom silom ima ogroman utjecaj na sve što se u svijetu događa. Vidjeli smo da su svi njegovi potezi doveli u pitanje cijeli svjetski poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata. Europska unija više nije američki saveznik, niti to može biti s Trumpovom Amerikom. On smatra da EU šteti američkim tvrtkama, posebno u borbi s glavnim suparnikom - Kinom. Po Trumpu, EU nema pravo glasa jer na području umjetne inteligencije ništa ne predstavlja. Jedino što može, po njemu, jest pružati potporu SAD-u. Prvo se postavlja pitanje zašto bi Europa uopće željela da američki model dominira svijetom, posebno kad vidimo kako to izgleda pod Trumpom? Živimo u jednom teatru apsurda koji će trajati najmanje do izbora u studenom iduće godine, kad se većina svijeta nada da će demokrati dobiti međuizbore."

U njegovoj kampanji jedna od tema bilo je primirje u Gazi.

"Teško možemo govoriti o uspješnom miru na Bliskom istoku nakon što je Izrael dobio dozvolu napraviti kompletnu devastaciju Gaze. Njegovu potragu za Hamasom i taocima, životima su platili deseci tisuća civila i djece. Koliko se terorističkih skupina se stvorilo u posljednje tri godine? Ako nemaju nikakvu drugu perspektivu, što očekujemo da će današnji dječaci biti za pet ili deset godina? Kako možemo pričati o miru i koliko će on trajati? Nema mira, u njemu nema perspektive sve dok Izrael ne pristane na to da Palestinci imaju pravo na državu."

Umjetna inteligencija je po važnosti za Fižulića na trećem mjestu po važnosti u svijetu u ovoj godini.

"Usporedio bih to s dolaskom željeznice i struje, ljudi tada nisu vidjeli trenutni efekt niti su razumjeli značaj tih otkrića... Tko se bavi s AI, razumije razmjere svega što će ona promijeniti i donijeti narednih godina. To je takav civilizacijski pomak da će u budućnosti sadašnja stvarnost izgledati kao što nam sad izgleda 19. stoljeće. Naime, AI će dovesti do većeg broja obrazovanih i taj će se trend nastaviti. U budućem društvu neće biti dovoljno radnih mjesta, ali bit će dovoljno novca za sve. Pitanje je tek što će ljudi raditi s viškom vremena i dovoljno prihoda. Neće sve ići tako lako, prvih deset do 15 godina bit će jako ružno i jako loše, a onda će nam biti bolje. Naravno, ako promijenimo model po kojem mala grupa ljudi ima toliku kontrolu. Nikad u povijesti tako mali broj tvrtki nije imao toliko u svjetskom gospodarstvu. Tih sedam tvrtki ima 22 posto, a to je neodrživo."

"Sramotno je da se tako odnosimo prema prošlosti"

Kad se radi o Hrvatskoj, Fižuliću je jedna od ključnih tema to što premijer Andrej Plenković ne osuđuje "Za dom spremni" kojim su se Bad Blue Boysi na stadionu obračunali sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

"Dio Hrvatske i Crkve ima problem s vlastitom prošlošću jer se ne može pomiriti s time da je 1945. NDH bila poražena. Između ostalog, porazili su je hrvatski antifašisti i partizani.

I, 80 godina kasnije gledamo kao da je 1991. bila nastavak 1945. Na taj je način hrvatska filoustaška desnica hakirala Domovinski rat i nas ostale učinila - čime, njihovim saveznicima? Imam 110 dana borbenog sektora, ako se moramo tako legitimirati. Sve što danas slušam o HOS-u i HOS-ovcima se očito drugdje događalo jer tamo gdje sam bio, to nisam doživio. Gledanje 1991. kao 1945. je sramotno, tko god to tako prikazivao. Sramotno je da se tako odnosimo prema prošlosti i zbog toga legitimiramo takvo ponašanje, a tko plaća cijenu? Stranci."

