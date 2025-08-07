"Fiume o morte" iz Splita kreće na Kino Mediteran turneju

Hit do hita ovog tjedna u Ljetnom kinu Bačvice i na drugim lokacijama Kino Mediteran mreže! Dan je počeo skraćivati pa od četvrtka 7. kolovoza sve projekcije kreću u 21 sat, a one za djecu u 20:30 sati.

Tjedan na Bačvicama počinje filmom kojem popularnost raste sa svakom projekcijom - "Dječak u ružičastim hlačama". Ovaj talijanski kino hit snimljen je prema istinitom događaju, a nastao je kao snažno upozorenje na opasnost vršnjačkog nasilja i na razoran učinak naizgled bezopasnih riječi i djela.

U petak 8. kolovoza dvije projekcije istu večer! U 20:30 sati prikazuje se "Poplava" očaravajući film za sve generacije, dobitnik Oscara za najbolji animirani film. U kasnijem terminu, od 22:30, još jedna projekcija "Južine", splitskog filma koji je odmah nakon premijere postao pravi ljetni kino hit. U pitanju je napeta i crnohumorna komedija prepuna splitske energije, u kojoj "Južina" rasplamsava plamen apsurda i nasilja u jednoj četverokatnici gdje žive obični, ali osebujni likovi.

"Fiume o morte"

U subotu s Bačvica kreće mini turneja filma "Fiume o morte" u sklopu koje će redatelj Igor Bezinović osobno nakon Splita, svoj nagrađivani dokumentarac predstaviti redom u Jelsi, Hvaru i Komiži. U pitanju je film koji morate pogledati na velikom ekranu, jer nudi raskošan stilski iskorak, razigranost i kreativnost o fascinantnoj povijesnoj epizodi. Nakon što je "Fiume o morte" osvojio Rotterdam, i u Puli je dobio šest Zlatnih arena.

Na programima većine kina i dalje dominiraju komedija "Do ludila", ali i irski "Detektivi iz kvarta", najbolji film publike FMFS-a u programu Parangal.

Zbog vremenskih nestabilnosti organizator je za dio otkazanih projekcija objavio nove termine koji se, baš kao i online ulaznice, mogu pronaći na www.kinomediteran.hr.