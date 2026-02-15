Finalistkinja Dore: "Uživat ću kao prasica"

Pjevačica Stela Rade oglasila se na Instagramu uoči večerašnjeg finala Dore, u kojem će nastupiti s pjesmom “Nema te”.

“Vidimo se u finalu i jedva čekam. Uživat ću na toj sceni kao prasica, a unaprijed hvala svima koji ćete glasati”, poručila je 27-godišnja glazbenica svojim pratiteljima.

Ovo joj nije prvi pokušaj osvajanja eurovizijske pozornice. Na Dori je nastupila i 2024. godine s pjesmom “Balkan Pop”, no tada se nije uspjela plasirati u završnicu natjecanja.

Nakon ovotjednog polufinalnog nastupa reakcije publike bile su vrlo pozitivne. Na društvenim mrežama nizali su se komentari poput “Stela Rade održala lekciju pjevanja” i “Izdominirala iskreno”.

Po ulasku u finale kratko je poručila: “Hvala vam. Idemo još jače u nedjelju.”