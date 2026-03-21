Finale dostojno trofeja: Mladost slavila u spektaklu, Ribola Kaštela pokazala snagu i karakter

Pula je večeras bila domaćin vrhunske odbojkaške predstave u finalu Super Sport Kupa Hrvatske Snježana Ušić, odigranom u dvorani Sportskog centra Mate Parlov. U reprizi prošlogodišnjeg finala snage su odmjerile ekipa HAOK Mladosti Zagreb i ŽOK Ribola Kaštela, a nakon izuzetno uzbudljive i neizvjesne utakmice slavila je Mladost rezultatom 3:2 (20:25, 25:17, 21:25, 25:16, 15:7).

Kaštelanke su odlično otvorile susret i osvojile prvi set rezultatom 25:20, potvrdivši odlučnost da obrane prošlogodišnji naslov. Međutim, Mladost brzo uzvraća i izjednačava na 1:1 (25:17), nakon čega se igra nastavlja u visokom ritmu i s puno preokreta. Ribola ponovno dolazi u vodstvo osvajanjem trećeg seta (25:21), ali Zagrepčanke podižu razinu igre u završnici susreta, osvajaju četvrti set (25:16) i dominiraju u odlučujućem petom setu (15:7), čime dolaze do trofeja.

Utakmica je opravdala očekivanja finala – obilovala je kvalitetnim potezima, borbenošću i neizvjesnošću, a obje su ekipe još jednom pokazale zašto su u samom vrhu hrvatske ženske odbojke. Iako su Kaštelanke pružile snažan otpor, ovoga puta nisu uspjele obraniti naslov osvojen prošle godine upravo protiv istog suparnika.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon susreta istaknuo je kako njegova ekipa može biti ponosna na prikazanu igru, unatoč porazu, naglasivši da su nijanse odlučile pobjednika u ovako zahtjevnoj utakmici.

Slično razmišlja i igračica Ribole Kaštela Nina Strize, koja je čestitala svojim suigračicama na borbenosti i zalaganju tijekom cijelog susreta, ali i ekipi Mladosti na zasluženom osvajanju trofeja.

Ovim porazom Kaštelanke su ostale bez obrane naslova, dok je Mladost preuzela primat i okrunila se pobjednicama ovogodišnjeg izdanja Super Sport Kupa Hrvatske Snježana Ušić.

Već u srijedu Kaštelanke se okreću novim obvezama i nastavku prvenstvenog natjecanja, gdje ih očekuje gradski derbi protiv Marine. Iako je riječ o posljednjem kolu u kojem je Ribola Kaštela već osigurala treće mjesto, dok Marina drži četvrtu poziciju, susret nosi dodatnu težinu zbog borbe za prestiž u gradu. Iz kluba se nadaju kako će ponovno privući velik broj ljubitelja odbojke, ispuniti dvoranu u Kaštel Starom te pozivaju svoje navijače da ih dođu podržati u još jednom uzbudljivom i borbenom ogledu.