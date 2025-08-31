FILMSKE SCENE NA GRANICI Vozač je BMW-om probio rampe i izazvao kaos

Prva filmska jurnjava odvila se nakon što je 39-godišnji državljanin BiH danas oko četiri ujutro probio obje rampe na granici Hrvatske i Srbije.

"Policija je dobila dojavu da je crni BMW stranih tablica probio rampe na granici da se uputio prema Srbiji i da nije poznato tko je za volanom. Ubrzo se na putu našlo nekoliko patrola prometne policije, ali i interventna jedinica", za Telegraf je rekao anonimni izvor upoznat s događajem.

"Dok je trajala jurnjava za prijestupnikom, on je uspio automobilom probiti naplatnu rampu Sremska Mitrovica", dodao je.

U jednom ga je trenutku policija uspjela zaustaviti i blokirati, ali on nije želio izaći iz automobila, nego se zaključao. Međutim, iz automobila su ga izvukli interventni policajci, a prema neslužbenim informacijama riječ je o državljaninu BiH (39), koji je uhićen.