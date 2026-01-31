FILMSKA PRIJEVARA Jedan zvao, drugi glumio policajca, treći čekao u autu: Lažni policajci nasamarili građane

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca starosti 30, 30, 26 i 38 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 63-godišnjaka. Također, sumnja se da su prvoosumnjičeni, drugoosumnjičeni, trećeosumnjičeni i zasad nepoznata muška osoba zajedno počinili kazneno djelo prijevare u pokušaju dok se sumnja da su drugoosumnjičeni i trećeosumnjičeni počinili kazneno djelo krivotvorenja isprave.

Sumnja se da je 22. kolovoza 2025. godine u popodnevnim satima, prema unaprijed stvorenoj namjeri stjecanja protupravne imovinske koristi i po prethodnom zajedničkom dogovoru, četvrtoosumnjičeni nazvao oštećenog, lažno se predstavio kao policijski službenik kako bi provjerio je li oštećeni primio poziv da se javi policiji, na što mu je oštećeni rekao da nije, tada mu je rekao da će dogovoriti novi termin jer se radi o krivotvorenim novčanicama te da je utvrđeno kako je upravo jedna od krivotvorenih novčanica trenutačno u vlasništvu oštećenog.

Nakon toga, četvrtoosumnjičeni je tražio oštećenog da mu da informaciju ima li kod sebe novčanice od 50 eura i da mu pročita serijske brojeve. Kako bi ga doveo u zabludu, četvrtoosumnjičeni je dalje ispitivao koliko ima novčanica i da bi ih trebao odnijeti u FINA-u radi provjere, ali će mu za to trebati potvrda policije te da će poslati kolegu, koji će mu donijeti potvrdu. Dalje mu je lažno naveo, da će mu potvrda policije omogućiti da nadoknadi štetu nastalu krivotvorenim novčanicama, a ako na to ne pristane da time on čini kazneno djelo jer stavlja krivotvorene novčanice u optjecaj. Nastavio je priču, da će doći kolega misleći pritom na drugoosumnjičenog, koji će fotografirati novčanice te je inzistirao na tome da oštećeni ostavi otvorenu telefonsku liniju kako to sve ne bi prekinuo neki drugi poziv. Za to vrijeme dok je poziv trajao, oštećeni je pripremio novčanice te je rekao četvrtoosumnjičenom da je spreman i da kolega može doći.

Kada je četvrtoosumnjičeni shvatio da ga je zaista doveo u zabludu, stupio je u kontakt s ostalim osumnjičenima te ih uputio na adresu oštećenog na području Dubrave. Dolaskom do vrata kuće oštećenog drugoosumnjičeni je pokazao lažnu službenu iskaznicu policije i lažno se predstavio kao policijski službenik nakon čega ga je oštećeni pustio unutra. Drugoosumnjičeni se javio na mobitel oštećenog i slušao upute od četvrtoosumnjičenog koji mu je govorio što treba napraviti s novčanicama. Kako je oštećeni stavio novčanice na stol i očekivao da će ih drugoosumnjičeni fotografirati, drugoosumnjičeni ga je upitao ima li još novčanica pa kada mu je odgovorio da nema, drugoosumnjičeni je novčanice uzeo sa stola, okrenuo se te istrčao iz kuće odnoseći ukupno 5.500 eura.

Oštećeni je potrčao za njime, međutim on se trčeći udaljavao nakon čega je ušao u vozilo u kojem ga je na mjestu vozača čekao trećeosumnjičeni te su se dali u bijeg.

Sumnja se, kasnije su međusobno podijelili novac.

Samo dan ranije, 21. kolovoza u jutarnjim satima, po prethodnom zajedničkom dogovoru, petoosumnjičena zasad nepoznata muška osoba na isti način je stupila u kontakt s oštećenim i lažno se predstavila kao policijski službenik te dovela ga u zabludu o krivotvorenim novčanicama.

Nakon što su prvoosumnjičeni i petoosumnjičena muška osoba shvatili da je oštećeni doveden u zabludu i da je povjerovao da se radi o policijskim službenicima, prvoosumnjičeni je nazvao više puta drugoosumnjičenog i trećeosumnjičenog koji su osobnim automobilom došli do adrese stanovanja oštećenog, a na koje vozilo su prethodno učvrstili nepripadajuću zagrebačku registarsku pločicu.

Drugoosumnjičeni se lažno predstavio kao policijski službenik te pokazao značku policije nalik na pravu, potom je ušao u kuću gdje je fotografirao novčanice te upitao oštećenog gdje je ostatak novca da provjeri serijske brojeve. Na to je oštećeni rekao da nema više, zbog čega mu je rekao da će napraviti pretres kuće i pozvati interventnu policiju nakon čega je s oštećenim i članicom obitelji izašao u dvorište. Upravo tada, oštećeni je uočio kako je drugoosumnjičeni došao vozilom koje nema prednju registarsku pločicu i tada su shvatili da se radi o prijevari te rekli da će zatražiti pomoć policije. Nakon toga, osumnjičeni su pobjegli da nisu ništa uspjeli otuđiti.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja posebno izvješće podnijeto je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a osumnjičene osobe se od ranije nalaze u istražnom zatvoru, dok se za jednom osobom traga.

"Koristimo priliku te još jednom pozivamo građane da budu oprezni kada ih pozivaju nepoznate osobe i predstavljaju se kao službene osobe, djelatnici banke i slično te se raspituju o novcima i financijskom stanju. Policijski službenici nikada telefonom ne provjeravaju financijsko stanje građana niti ih telefonom obavještavaju da kod sebe imaju „lažni novac“. Stoga, ako zaprimite ovakav ili sličan poziv, budite sumnjičavi! Prekinite poziv i o tome odmah obavijestite sebi najbližu osobu odnosno osobu u koju imate povjerenje i policiju na broj 192. Također, koristimo priliku podsjetiti na oblik prijevare kada počinitelji stvarajući privid situacije u kojoj je potrebna hitna medicinska pomoć članu obitelji, a oni se lažno predstave kao liječnici za cilj imaju otuđiti novac", poručuje policija.