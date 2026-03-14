Filmska pljačka u Zagrebu: Opljačkali zlatarnicu pa uhvaćeni na autocesti prema Sloveniji

Dvojica muškaraca starih 44 i 47 godina uhićena su jučer nakon razbojništva u zlatarnici na zagrebačkom Španskom. Policija ih je uhvatila za manje od dva sata dok su s ukradenim novcem i nakitom pokušavali pobjeći prema Sloveniji.

Zagrebačka policija objavila je i fotografije zaplijenjenih predmeta – torbi, kutija s nakitom, maski, oružja i drugih stvari koje su osumnjičeni koristili tijekom pljačke, piše Index.

Upali u zlatarnicu sa skuterom bez tablica

Razbojništvo se dogodilo jučer oko 9 sati u zlatarnici u sklopu trgovačkog centra na Španskom. Prema policiji, trojica počinitelja unaprijed su se dogovorila kako će izvesti pljačku i podijelili su uloge.

Dvojica su na skuteru bez registracijskih oznaka došla do centra, ušla u zlatarnicu i uz prijetnju pištolja zaposlenicama naredila da im predaju novac i nakit. Jedan od njih potom je iz otvorenog sefa uzeo više kutija s nakitom.

Nakon pljačke pobjegli su prema Jarunu, gdje su ostavili skuter i presjeli u automobil u kojem ih je čekao treći član skupine.

Policija ih sustigla na autocesti

Trojica su se zatim odvezla prema Novom Zagrebu, gdje je jedan od njih izašao iz vozila. Druga dvojica nastavila su prema Sloveniji drugim automobilom, noseći sa sobom ukradeni nakit.

Policija je brzo utvrdila identitet jednog od osumnjičenih, za kojim je već tragala zbog razbojništva u poslovnici FINA-e u Gajnicama u svibnju 2025. godine. Taj je muškarac nakon tog slučaja pobjegao u Srbiju i bio nedostupan policiji.

Policajci su zatim na autocesti A3 u smjeru Slovenije uočili automobil s dvojicom muškaraca za koje su sumnjali da su sudjelovali u pljački. Kada su ih pokušali zaustaviti, oni su pokušali pobjeći prema Samoboru, ali ih je policija sustigla i uhitila. U vozilu su pronađeni i ukradeni novac i nakit.

Riječ je o višestrukim recidivistima

Policija navodi da se radi o dugogodišnjim počiniteljima imovinskih kaznenih djela. Muškarac star 47 godina već je 2013. bio obuhvaćen policijskim istragama zbog razbojništava u novčarske ustanove te je zbog toga ranije služio višegodišnju zatvorsku kaznu.

Osumnjičeni 44-godišnjak, prema policiji, kaznena djela počeo je činiti još kao maloljetnik. U evidenciji kaznenopravnog sustava ima više presuda za teške krađe provaljivanjem, a ukupno mu je izrečeno više zatvorskih kazni u trajanju od 27 godina, koje je dosad uspijevao izbjeći zahvaljujući raznim pogodnostima sustava.

Policija sumnja i da je taj 44-godišnjak odgovoran za još pet teških krađa provaljivanjem u trgovine s pametnom tehnologijom u Zagrebu tijekom 2024. i 2025. godine, kada je ukrao veću količinu mobitela. Ukupna šteta od razbojništva i ostalih kaznenih djela procjenjuje se na više od 140.000 eura.

Nakon kriminalističkog istraživanja 44-godišnjak je predan u Zatvor u Zagrebu zbog istražnog zatvora, dok je 47-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku.