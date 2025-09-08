Filipinac maloljetnicima nudio intimno druženje, završio je u istražnom zatvor

Policijska postaja Dubrovnik je početkom lipnja i krajem kolovoza ove godine zaprimila dvije prijave iz kojih proizlazi kako je muškarac na predjelu Batale u Dubrovniku u kasnim večernjim satima prišao dvojici maloljetnika i s njima na engleskom jeziku uspostavio kontakt, nakon čega im je nudio intimno druženje.

Oba slučaja su roditelji djece odmah nakon saznanja prijavila policiji koja je poduzela sve raspoložive mjere kako bi se pronašao muškarac iz prijave.

Muškarac je pronađen 4. rujna, oko 22 sata, u Ulici Nikole Tesle u Dubrovniku kada je uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Radi se o državljaninu Filipina u dobi od 28 godina.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je 28-godišnjak počinio kazneno djelo „Bludne radnje“ opisano u čl. 155. st. 1. Kaznenog zakona te je uz kaznenu prijavu doveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske nakon čega je odveden sudcu istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor.

Prijave majki pokazuju da je javnost sve više osviještena o sumnjivom ponašanju i isto prijavljuju policiji kako bi se poduzele odgovarajuće mjere pronalaska počinitelja i njegovog procesuiranja kada se utvrde elementi zakonom propisanog protupravnog ponašanja.