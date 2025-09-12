Filip Hrgović zbog premale ponude odbio najveći meč karijere?

Tako barem tvrdi britanski promotor Frank Warren, koji je izjavio da je hrvatski boksač postavio previsoke financijske zahtjeve.

- Postoje dva načina da kažete da se ne želite boriti: ne želim borbu ili želim milijardu funti za nju, rekao je u razgovoru za Talksport Boxing.

Itauma je u kolovozu već u prvoj rundi nokautirao Dilliana Whytea. Hrgović je pak u zadnjem nastupu ostvario impresivnu pobjedu na bodove protiv bivšeg britanskog prvaka Davida Adeleyea.

Warren je najavio da će uskoro objaviti ime novog protivnika mladog talenta, istaknuvši da će to sigurno biti netko iz Top 10 kruga boksača.

Zanimljivo, nedavno je Hrgović izjavio kako bi se rado borio s Itaumom:

- Naravno da bih volio taj meč. On je mlada buduća zvijezda, a ja sam najtvrđi je*eni borac u diviziji. To bi bio odličan test da vidimo je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i o tome koliko je spreman platiti, rekao je u kolovozu, prenosi HRT.