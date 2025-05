Filharmonija budućnosti – mladi glazbenici zajedno s profesionalnim kolegama na velikoj kazališnoj sceni

Filharmonija budućnosti, tradicionalni koncert Hrvatskog narodnog kazališta Split i splitske Glazbene škole Josipa Hatzea, održat će se na sceni HNK Split u petak 23. svibnja s početkom u 20h. Pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva udruženi ansambli Zbora i Orkestra GŠ Josipa Hatzea, Zbora Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik i Orkestra HNK Split izvest će djela glazbenog velikana, jednog od najistaknutijih i najznačajnjih skladatelja u povijesti glazbe, Ludwiga van Beethovena.

Na programu su beethovenove skladbe: Egmont uvertira, op. 84, Romansa za violinu i orkestar br. 2 u F-duru, op. 50 u kojoj će solo nastup imati violinistica Lana Kovačević, učenica trećeg razred srednje škole, Koncert za klavir i orkestar br. 1 u C-duru, op. 15, stavak Allegro con brio uz solo-nastup pijanistice Marijete Marić, učenice šestog razreda, te Koralna fantazija za klavir, zbor i orkestar u c-molu, op. 80 uz u kojoj će kao solisti nastupiti pijanist Jurij Kot, klavir, Klara Čipčić, sopran, Vita Vrekalo, sopran, Đina Vučković, mezzosopran, Bože Jurić Pešić, tenor, Hrvoje Čuić, tenor i Božo Župić, bas.

Filharmonija budućnosti projekt je Glazbene škole Josipa Hatzea pokrenut 2014. godine u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Split i Orkestrom splitskog teatra s namjerom da se mladim glazbenicima omogući praktično iskustvo orkestralnog muziciranja na velikoj pozornici uz profesionalne kolege i pod vodstvom renomiranih dirigenata. Tijekom deset izdanja kao solisti su nastupili učenici Škole, koji su danas studenti na muzičkim akademijama ili su već akademski glazbenici s inozemnim karijerama. Filharmonija budućnosti izvodi se već treći put za redom pod palicom Pavla Zajceva, koji je zahvaljujući profesionalnosti i muzikalnosti te pedagoškom senzibilitetu na prethodnim izdanjima Filharmonije stekao naklonost i povjerenje svih sudionika, a dirigentskim umijećem projekt su do sada uveličali dirigenti kao što su Pavle Dešpalj, Ivo Lipanović, Gianna Fratta, Jure Bučević, Benjamin Bayle, Frane Kuss, Uroš Lajovic, Christian Schulz i Jakov Jurić.

Young Musicians Join Professional Colleagues on the Grand Theatre Stage

The "Filharmonija budućnosti" (Philharmonic of the Future), a renowned concert organized by the Croatian National Theatre Split and the Josipa Hatzea Music School, will take place this Friday, May 23rd, at 8:00 PM on the stage of HNK Split. Conducted by Maestro Pavlo Zajcev, the event will feature joint ensembles from the Josipa Hatzea Music School Choir and Orchestra, the Art School Luka Sorkočević Dubrovnik Choir, and the HNK Split Orchestra, performing works by legendary composer Ludwig van Beethoven.