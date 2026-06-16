FIFA spremna na presedan: Trump bi mogao uručiti trofej i ostati na postolju

Američki predsjednik Donald Trump mogao bi imati jednu od glavnih uloga tijekom završne ceremonije Svjetskog prvenstva, a prema navodima britanskih medija FIFA je spremna napraviti iznimku od dosadašnjeg protokola.

Naime, Trumpu bi trebalo biti dopušteno da osobno uruči trofej novom svjetskom prvaku, ali i da ostane na pobjedničkom postolju tijekom slavlja reprezentacije koja osvoji naslov.

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FIFA spremna na odstupanje od protokola

Prema važećim FIFA-inim pravilima, pobjednički pehar nakon ceremonije uručuje se kapetanu reprezentacije, dok se dužnosnici potom povlače sa scene kako bi igrači sami proslavili najveći uspjeh u svjetskom nogometu.

Ipak, izvori bliski organizaciji tvrde da će ovoga puta Trump dobiti mogućnost da sam odluči želi li ostati na postolju tijekom slavlja ili se pridružiti ostalim visokim uzvanicima.

Uz američkog predsjednika, na završnu ceremoniju pozvani su i predstavnici Kanade i Meksika, zemalja domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Podsjetnik na Svjetsko klupsko prvenstvo

Trump je već privukao pozornost nogometne javnosti tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tada je stajao uz kapetana Chelseaja Reecea Jamesa tijekom podizanja trofeja, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Kamere su tada zabilježile i zbunjenu reakciju Colea Palmera, dok je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u jednom trenutku pokušao usmjeriti Trumpa prema prostoru rezerviranom za uzvanike, prije nego što mu je ipak dopustio da ostane na pozornici.

Finale na stadionu MetLife

Iako nije prisustvovao prvoj utakmici reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na prvenstvu zbog drugih obveza, Trump je već najavio da planira biti prisutan na finalu.

Završna utakmica Svjetskog prvenstva igrat će se 19. srpnja na stadionu MetLife, jednom od najmodernijih sportskih objekata u SAD-u.

FIFA želi spektakl

Prema istim izvorima, Gianni Infantino navodno je poručio Trumpu da ima potpunu slobodu kada je riječ o načinu uručenja trofeja.

Ako se takav scenarij doista ostvari, bit će riječ o jednom od najneobičnijih trenutaka u povijesti završnih ceremonija Svjetskih prvenstava i potezu koji će zasigurno izazvati brojne reakcije diljem svijeta.

Ostaje za vidjeti hoće li FIFA doista odstupiti od ustaljene tradicije ili će završna ceremonija ipak biti organizirana prema dosadašnjim pravilima, piše N1.