FESTIVAL SPLIT FORMAT ODUŠEVLJAVA IZ DANA U DAN Ovaj put u goste dolazi poznati dokumentarni fotograf i snimatelj

Program festivala Split Format se nastavio sinoć, 29. studenoga u Fotoklubu Split s dva predavanja koja su kroz prizmu krize, koja je tema ovogodišnjeg festivala, dali viđenje nade i umjetnosti.

Prvo predavanje je održao dr. med. Ivan Urlić pod naslovom 'Nada i beznađe u kriznim vremenima', koje je govorilo o naravi nade u odnosu na beznađe koje nas obuzme u kriznim razdobljima. Srž njegovog nadasve zanimljivog izlaganja o ovoj temi bismo najbolje saželi njegovim vlastitim riječima.

“Nadu tražimo stalno jer je neophodna komponenta života. Ona podržava i kreira naše životne ciljeve i aktivnosti. Nalazimo ju posvuda i prisutna je u svakodnevnom životu, ali je jedva vidljiva. Sveprisutna je, a ipak neuhvatljiva. Često predstavlja pozadinu svakodnevnih događanja, a u prvi plan dolazi povremeno uglavnom vezana za stres, bolest ili borbu. Unatoč svojoj važnosti, nada dugo nije bila zanimljiv predmet istraživanja. Poučen vlastitim iskustvom kao terapeut, smatram da se važnost nade vidi i u tome što se njen gubitak često izražava u vidu tjeskobe, depresije i beznađa.”

Nakon predavanja koje je održao dr. med. Ivan Urlić, okrenulo se umjetnosti s predavanjem 'Umjetnost kao reakcija na krizu', koje je održala Katarina Duplančić, mag. educ. hist. art. Izlaganje je predstavilo umjetnost kao jedan od puteva kojim dolazimo do osobnog i društvenog boljitka u prolaznim kriznim razdobljima.

Katarina je svojim izlaganjem sudionike provela kroz povijest umjetnosti i njezinu povezanost s raznim kriznim razdobljima koje je čovječanstvo već doživjelo oslikavajući važnost umjetničkog izražavanja, kako za umjetnike, tako i za one koji u umjetnosti uživaju.

“Umjetnost je sigurno utočište u doba krize, mjesto susreta za dijeljena iskustva pojedince, te kao takva mijenja svijet na suptilnoj mikro razini. Mijenja pojedinca, i s tim malim promjenama polako ali sigurno utječe i na promjene na globalnoj razini", kazala je.

Na Split Format stiže Zoran Marinović, dokumentarni fotograf i snimatelj

Na programu festivala se danas, 30.studenoga očekuje novo predavanje koje bi bilo šteta propustiti jer na Split Format stiže Zoran Marinović, dokumentarni fotograf i snimatelj. Zoran je posljednjih petnaest godina angažiran kao stalni suradnik brojnih svjetskih magazina (National Geographic, Das Stern, New York Times, Bloomberg USA, Paris Match) i televizija, snima fotografije, reportaže i dokumentarne filmove iz zemalja diljem svijeta.

Izlagao je diljem svijeta na samostalnim i skupnim izložbama od New Yorka do Pariza, a njegovi projekti u proteklih su nekoliko godina osvojili prestižne međunarodne nagrade, poput Kontinent Awards, Magazin Professional Photographer, Lens Culture, See Me/Art Takes NY, itd. Dobitnik je i nagrade za najbolju reportažu na Zagreb Film Festivalu, te je laureat Hrvatskog muzeja suvremene umjetnosti.

Zoran će večeras, s početkom u 19:00 sati, u Fotoklubu Split održati predavanje pod naslovom 'Kriza kroz objektiv'.

Zbog svog rada usmjerenog na dokumentiranje konflikata, sukoba te složenih društvenih, socijalnih i humanitarnih pitanja u regiji i svijetu, Zoran će kroz tijek svojeg večerašnjeg predavanja dati vrlo neposredan pogled na izvještavanje o sukobima u svijetu kroz medije te utjecaj istog na percepciju samih sukoba u javnosti.

Nakon večerašnjeg predavanja Zorana Marinovića, program Split Formata će se nastaviti i sutra 1. prosinca u 19:00 sati s predavanjem prof. dr. sc. Nikole Glamuzine “Klimatska kriza - korijeni, stanje, izgledi”.

