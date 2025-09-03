Festival koji spaja tehnologiju i praksu: Od blackout scenarija do vlastite elektrane

Rovinj će 19. rujna ugostiti premijerno izdanje Energy.Weekenda Powered UP by E.ON, jednodnevnog festivala unutar Weekenda.18, posvećenog zelenim tehnologijama, održivosti i budućnosti energetike. Festival će u rovinjskom Hotelu Grand Park okupiti stručnjake, inovatore, predstavnike velikih sustava i vizionare, a posjetitelji će kroz panel rasprave dobiti uvid u najnovije trendove i izazove u energetici.

„Energetska transformacija ne smije čekati. Zato smo pokrenuli Energy.Weekend Powered UP by E.ON – platformu za otvoreni dijalog, razmjenu znanja, dijeljenje inspiracije ali i uvid u konkretna energetska rješenja. Vjerujemo da promjena dolazi kada se vizija, iskustvo i akcija spoje, a ovaj događaj okuplja lidere i stručnjake koji oblikuju budućnost energetike. Pridružite nam se i budite dio te promjene“, istaknuo je Vladimir Sabo, direktor E.ON Energy Infrastructure Solutions za Hrvatsku i Sloveniju.

Energetska tranzicija na jednom mjestu

U fokusu su obnovljivi izvori, e-mobilnost, ESG standardi, novi poslovni modeli i pitanje kako izgledaju energetski sustavi budućnosti. Program uključuje inspirativna predavanja i panele poput „Power Up Talk: Power to the People“, „Elektromobilnost: Revolucija na struju (ili samo marketing)?“ te „Kad se sve ugasi: Jesmo li spremni na blackout?“. Bit će riječi i o tome kako vlastita proizvodnja energije postaje stvarnost, zašto ESG ciljevi više nisu samo checkbox te kako globalna energetska pravila oblikuju lokalnu ekonomiju.

Među govornicima su vodeći stručnjaci i lideri industrije. Hrvoje Glavaš, direktor industrijskih i korporativnih servisa u Ini i Flavio Gregorović, direktor tehničkog sektora Valamar Rivijere otkrit će kako veliki sustavi sami proizvode energiju. Igor Zgrabljić, direktor za korporativne poslove i održivost Coca-Cole HBC Adria, govorit će o ESG strategijama, dok će Ivan Paić, član uprave Končara i Stjepan Groš, izvanredni profesor s FER-a raspraviti tko zapravo kontrolira energiju i što to znači za tržište i sigurnost. Među predavačima je i poznati znanstvenik Korado Korlević koji će publici ponuditi pogled u budućnost tehnologije, energije i društvenih promjena. Cjelokupni program otvara prostor za dijalog o energetskoj budućnosti, od vizije do konkretnih rješenja.

Tko oblikuje igru

Sudionici festivala uključuju vodeće kompanije i institucije, regulatorna tijela te akademske stručnjake. Oni imaju stvaran utjecaj na proizvodnju, transport i cijene energije, kao i na pravila igre u energetskom sektoru. Ovaj skup pruža uvid u inovativna rješenja i primjere najbolje prakse koji mogu biti model za hrvatski i regionalni energetski sektor.

Uz već najavljene Tomislava Vukmanovića iz E.ON-a, Romanu Šantar iz TAPI, Antuna Andrića, iz HOPS-a i Nevena Vrankovića iz Atlantic Grupe na Energy.Weekend dolaze i Mladen Šicel, voditelj odjela ugovaranja, Koer, Mislav Slade Šilović, direktor tima za strateško i operativno savjetovanje u jugoistočnoj Europi, PwC, Saša Bart, partner, Dyvolve, Dimitrije Trbović, suosnivač, NEOSTAR, Marko Kozjak, osnivač i direktor, VeeMee, te Vanja Vaniček, direktorica marketinga, korisničkog iskustva i korporativnih komunikacija, E.ON.

Energy.Weekend je jedinstvena prilika za tvrtke, inovatore i pojedince da steknu znanje, inspiraciju i konkretne smjernice za aktivno sudjelovanje u energetskoj tranziciji. Više informacija o programu, sudionicima i kotizacijama dostupno je na službenoj stranici festivala.