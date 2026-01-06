VIDEO Fenomenalan gol Luke Vuškovića proglašen najboljim u Bundesligi u 2025. godini

Mladi hrvatski branič zabio je u 75. minuti nakon sjajne akcije iz prekida koji je izveo Fabio Vieira. U gužvi pred golom Luka Vušković se odlično snašao i atraktivnim udarcem petom donio preokret svojoj momčadi. Luis Díaz, čiji je gol protiv Union Berlina prikupio 24 posto glasova.Ove sezone Vušković je u Bundesligi nastupio 13 puta i pritom postigao dva gola. Podsjetimo, jedan od najvećih hrvatskih talenata trenutačno igra za HSV kao posuđeni igrač Tottenhama, koji ga je iz Hajduka doveo za 11 milijuna eura, dok Hamburg za posudbu plaća milijun eura. U konkurenciji od 15 pogodaka, Vušković je osvojio prvo mjesto s 36 posto glasova korisnika službene aplikacije Bundeslige. Drugi je biočiji je gol protivprikupio 24 posto glasova.Ove sezone Vušković je u Bundesligi nastupio 13 puta i pritom postigao dva gola. Podsjetimo, jedan od najvećih hrvatskih talenata trenutačno igra za HSV kao posuđeni igrač Tottenhama, koji ga je iz Hajduka doveo za 11 milijuna eura, dok Hamburg za posudbu plaća milijun eura. Pogodak Luke Vuškovića pogledajte OVDJE na SportKlubu Tablice omogućuje Sofascore

