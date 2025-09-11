FBI objavio: Ovo je puška kojom je ubijen Charlie Kirk

Američki Federalni istražni ured (FBI) objavio je nove podatke o oružju za koje vjeruju da je povezano s bijegom naoružanog napadača, prenosi BBC.

Prema informacijama koje je za CBS potvrdio službeni izvor, riječ je o uvezenoj Mauser .30-06 pušci s repetirajućim zatvaračem – iznimno snažnom i preciznom oružju.

Mehanizam koji traži ručno punjenje

Za razliku od automatskih ili poluautomatskih pušaka, tzv. repetirke nakon svakog hica zahtijevaju da strijelac ručno povuče zatvarač kako bi izbacio ispaljenu čahuru i ubacio novi metak. Takav način punjenja usporava brzinu paljbe, ali zato pruža veću pouzdanost i iznimnu točnost.

Gdje se koristi ovakva puška?

Ovaj tip oružja najčešće se primjenjuje u tri scenarija:

Vojni kontekst – služi kao snajpersko oružje s učinkovitim dometom koji nerijetko premašuje kilometar.

Lov – idealna za odstrjel krupne divljači kada je potreban snažan i precizan hitac.

Sportsko streljaštvo – popularna u disciplinama gađanja na velike udaljenosti zbog stabilnosti i preciznosti.

Veliki kalibar i visoka početna brzina metka čine je sposobnom za proboj zaštitnih prepreka, što je čini izuzetno opasnom u rukama obučenog strijelca.

Pucanj iz daljine

Istražitelji smatraju da je osoba koja je pucala na Charlieja Kirka upravo zbog tih karakteristika odabrala ovakvo oružje – kako bi iz velike udaljenosti uputila jedan precizan metak, a ne seriju brzih hitaca.

Dodatni tragovi

Na području potrage pronađeni su i drugi dokazi: otisak obuće, trag dlana i podlaktice. Prema pisanju Wall Street Journala, u samoj je pušci otkriveno streljivo s ugraviranim izrazima povezanim s transrodnom i antifašističkom ideologijom, što istražitelji smatraju potencijalno važnim za daljnji tijek istrage.