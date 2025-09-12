FBI: "Imamo ubojicu. Na mecima pisalo 'bella ciao' i 'Hey fascist'"

Istraga ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka dobila je novo poglavlje nakon što su federalne vlasti objavile detalje o neobičnim tragovima pronađenima na mjestu zločina.

Guverner savezne države Utah Spencer Cox izvijestio je kako su na metcima korištenima u napadu otkrivene ugravirane poruke. Na ispaljenoj čahuri stajao je natpis: „Notices. Bulges. OWO. What's this?“ Dok su na neispaljenim mecima pronađene rečenice: „Hey fascist! Catch!“, „O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao“ i „If you read this, you're gay. LMAO.“

Cox je dodao da su istražitelji do ključnih informacija došli zahvaljujući cimeru osumnjičenog Tylera Robinsona, koji je na platformi Discord razmjenjivao poruke s njim. Prema guvernerovim riječima, Robinson je u tim porukama opisivao preuzimanje i skrivanje puške, plan promjene odjeće te spominjao upravo metke s ugraviranim porukama.

Guverner je istaknuo kako je riječ o napadu koji „nije usmjeren samo na pojedinca, nego na naše ideale i ono što bismo mogli biti“, upozorivši da je političko nasilje posebno opasno.

Direktor FBI-a Kash Patel, koji je obišao mjesto zločina, potvrdio je da se dokazi i dalje prikupljaju i analiziraju. Svoje obraćanje završio je osobnom porukom ubijenom: „Na kraju, mom prijatelju Charlieju Kirku – počivaj sada, brate. Mi držimo stražu i vidimo se u Valhalli.“

Robinsonova obitelj navodno je izjavila da je 21-godišnji osumnjičeni posljednjih godina postajao sve politički aktivniji. Istraga se nastavlja, a motiv napada još uvijek nije službeno utvrđen.