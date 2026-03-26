Fatalna Slovakinja: Tko je žena zbog čijih računa je pao šef Skijaškog saveza?

Među osumnjičenima u aferi Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) je i Martina Strezenicka, Slovakinja koja je figurirala u tvrtkama preko kojih su se ispostavljale lažne fakture i izvlačili milijuni. Riječ je o tvrtkama Alpine Sport Services i Saxess Anstalt, u kojima su ona i Georg E. Mauser bili odgovorne osobe. Još nije poznato za što su točno ispostavljali fakture HSS-u, no sumnja se da je novac kasnije vraćan Pavleku, koji ga je, sumnjaju istražitelji, nezakonito ulagao.

Zanimljivo je da je Strezenicka bila zaposlena i u tvrtki Viktoria International, čije su sumnjive fakture pronađene u aferi koju je europsko tužiteljstvo raskrinkalo krajem prošle godine. Neko je vrijeme živjela i na adresi na kojoj je ta tvrtka imala sjedište, piše Index.

Veza prevarom teškom 78 milijuna eura

Ta je tvrtka spominjana u akciji Nebula, u kojoj su Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu zajednički proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji, u sklopu istrage prevare s PDV-om teške preko 78 milijuna eura. Iza toga je stajala kriminalna grupa koja se bavila trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda. Strezenicka i jedan od osumnjičenih Talijana, Cristian C., zajedno se pojavljuju u još nekoliko tvrtki.

Neki izvori navode kako su upravo hrvatski financijski istražitelji, koji su bili uključeni u akciju Nebula, među dokazima pronašli i sporne fakture za HSS te da se na kraju upravo preko sumnjive Slovakinje došlo do Pavleka.

Gdje je zapravo Pavlek?

Dok je Strezenicka, prema informacijama Indexa, već lišena slobode, Pavlek i Mauser jedini su nedostupni hrvatskom pravosuđu.

Istražitelji vjeruju da je Pavlek u Španjolskoj, dok neki izvori tvrde da bi se on trenutno mogao nalaziti u Dubaiju. Istovremeno pojavila se informacija da je vilu na Ibizi, koja je navodno napravljena novcem izvučenim iz HSS-a, u međuvremenu prodao, jer je slutio da su mu istražitelji za petama.

Zanimljivo je da je prema do sada dostupnim informacijama čak 30 milijuna eura izvučeno iz HSS-a između 2019. i 2024. godine. Radi se o novcu što ga je Savez dobivao od sponzora, ali i iz državnog proračuna, kao iz i proračuna Grada Zagreba, te nekih drugih jedinica lokalne samouprave.