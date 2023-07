FASCINANTNA KRONOLOGIJA IZGRADNJE SPLITSKOG DIVA Ovako je iz dana u dan 'rastao' Westgate Tower: Poznati splitski fotograf godinama je pratio golemu građevinu: Pogledajte što je sada zabilježio

AC Hotels by Marriott® koji je dio portfelja Marriott Bonvoy od danas debitira na hrvatskom tržištu. Brend AC Hotel by Marriott Split poslovat će na najvišim katovima novootvorenog Westgate Towera u Splitu. Riječ je o najvišem neboderu u Hrvatskoj, visokom 135 metara, s kojeg se pruža spektakularni pogled na Jadransko more i čitavu splitsku panoramu. Time će novi hotel korisnicima pružiti The Perfectly Precise Hotel™ iskustvo.

"Oduševljeni smo što širimo prisutnost Marriott Bonvoya i predstavljamo AC Hotels kroz iznimno korisničko i dizajnersko iskustvo u Hrvatskoj", rekla je Sandra Schulze-Potgieter, potpredsjednica Marriott Internationala za premium i odabrane brendove u Europi, na Bliskom istoku i u Africi.

Dizajniran od strane poznatog arhitekta Otta Barića

"Split kao kulturno i turističko središte Hrvatske nudi brojne znamenitosti poput Dioklecijanove palače pod zaštitom UNESCO-a, a tu su i beskrajne mogućnosti uživanja u modernoj mediteranskoj kuhinji, uzbudljivom noćnom životu i rajskim plažama. Bez obzira je li riječ o gostima koji istražuju bogatu povijest grada, započinju avanturu po otocima ili održavaju poslovne sastanke, ovaj će hotel biti savršena baza za njihov besprijekoran doživljaj", dodala je Sandra Schulze-Potgieter.

Dizajniran od strane poznatog arhitekta Otta Barića, AC Hotel by Marriott Split, formiran je kroz čiste moderne linije i estetski proporcionalne prostore. Čista, umirujuća i topla paleta boja uz korištenje prirodnih materijala poput hrasta, patiniranog mjeda i tapeta s efektom lana, omogućuje prostorima unutar hotela međusobno stapanje dok su zajednički prostori dizajnirani kako bi pružili maksimalnu udobnost i funkcionalnost, a što ih čini savršenima za poslovne sastanke i druženje.

AC Lobby hotela obiluje umjetninama domaćih autora uključujući djela eminentnog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša. Gosti će u AC Hotelu by Marriott Split moći pronaći zbirke knjiga te albume i literaturu o arhitekturi i modi koji evociraju atmosferu profinjene galerije.

Impresivani kronološki video gradnje snimio je splitski fotograf i snimatelj EdoStuff Aviation

Okusi mediteranske kuhinje u restoranu Laureto

Suvremeni minimalistički dizajn 214 soba i apartmana omogućuje gostima da prostor koriste na način koji im najviše odgovara nudeći pritom dovoljno prostora za pohranu prtljage ili udobno radno mjesto. Radoznali putnici kroz potpuno ostakljeni toranj mogu uživati u pogledu na rimski akvadukt stariji od 1700 godina koji se proteže pored hotela, a iz baš svake sobe pruža se pogled na tirkizno more i impresivnu panoramu grada koji živi 24 sata na dan.

U skladu s jadranskom kulinarskom scenom, AC Hotel by Marriott Split, nudi okuse mediteranske kuhinje u restoranu Laureto pod vodstvom hrvatskog chefa Gorana Šikića. Cumano Bar nudi raznovrsne kreativne koktele i vremenske klasike s modernim twistom, uključujući signature AC Gin Tonic.

Ostali sadržaji uključuju 178 SPA s unutarnjim bazenom, saunom i parnom sobom te 325 četvornih metara prostora za sastanke koji mogu primiti do 240 ljudi. Gostima je na raspolaganju i teretana s modernom opremom Matrix.

"Otvorenje AC Hotel by Marriott Split označava uzbudljivo poglavlje za lokalnu hotelsku industriju tim više što Marriott International u Hrvatskoj debitira s brendom AC. Nadamo se značajnom doprinosu gospodarskom rastu regije kroz privlačenje poslovnih i turističkih gostiju te razvoj korporativnih partnerstava. Također, radujemo se prvim gostima u AC Hotel by Marriott Split ali i predstavljanju naše prepoznatljive ponude", izjavila je Ljubica Bauk, generalna direktorica hotela AC Hotela by Marriott Split.

Omogućuje lagan pristup svim popularnim atrakcijama

Čarolija Hrvatske leži u njenim zadivljujućim prirodnim krajolicima, kristalno čistom moru i šarmantnim primorskim gradovima. Kao drugi najveći grad Hrvatske, poznat po bogatoj povijesti i impresivnoj arhitekturi, Split je ulaznica za slikovite dalmatinske otoke, poput Hvara, Brača, Šolte i Visa. Svojom izvrsnom lokacijom u centru grada, AC Hotel by Marriott Split, omogućuje lagan pristup svim popularnim atrakcijama.

Kronologija izgradnje Westgate Towera

Pogledajte kronološke fotografije izgradnje Westgate Towera u Splitu. Sve je kroz godine gradnje vjerno snimao i arhivirao splitski fotograf i snimatelj EdoStuff Aviation.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation