FAROS OPEN MARATON Fešta od plivanja u Starom Gradu

Stari Grad na Hvaru ove subote, 13. rujna 2025., ponovno postaje središte plivačkog sporta. U 12:00 sati starta Faros Open maraton, manifestacija koja okuplja profesionalce, amatere i rekreativce, kao i sve zaljubljenike u more i plivanje.

Ovogodišnji program nudi dvije utrke – 3 km i 1,5 km, dok je za najmlađe predviđena posebna dječja utrka koja započinje u 11:00 sati. Sudionici će plivati starogradskim zaljevom, na stazi kojom su se proslavili najbolji europski plivači, a gledatelje i navijače očekuje prava morska fešta.

Poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je upravo Stari Grad u svibnju bio domaćin Europskog prvenstva u daljinskom plivanju. Organizacija je ocijenjena vrhunskom, a rezultati natjecatelja potvrdili su da Hvar i Hrvatska mogu ponosno stati uz bok najvećim svjetskim plivačkim destinacijama.

Za sve sudionike Faros Open maratona osigurani su: startni paket, nagradni fond od 1200€, medalje i pehari u apsolutnoj konkurenciji, medalje po dobnim skupinama, ručak i druženje nakon utrke.

Dolazak i povratak: Trajekt iz Splita za Stari Grad polazi u 08:30 h, a po dolasku u trajektnu luku osiguran je prijevoz do centra grada. Povratak za one koji ne ostaju na otoku planiran je u 17:30 h.

Svi natjecatelji koji se prijave do 12.09.2025. godine ostvaruju 50% popusta na trajektne karte.

Prijave se vrše putem poveznice: https://www.stoperica.live/races/386

Za dodatne informacije i upite: info@farosmaraton.com

Organizatori, Turistička zajednica Stari Grad i Grad Stari Grad, ovom prilikom zahvaljuju svim volonterima i partnerima koji su omogućili održavanje maratona. Posebna zahvala upućena je službama Lučke kapetanije, Lučke uprave, Policijske postaje Hvar te Vatrogascima iz Starog Grada, čija pomoć i podrška čine ovaj događaj sigurnim i uspješnim.

Faros Open maraton nije samo sportsko natjecanje – to je prilika da zajedno zaključimo uspješnu plivačku sezonu, u društvu vrhunskih sportaša i rekreativaca, uz more, sunce i gostoljubivost Starog Grada. Dođite i postanite dio jedne od najljepših priča daljinskog plivanja na Mediteranu!