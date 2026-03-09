FantaSTikon 2026: Najveći festival fantastike i popkulture u Splitu

Ljubitelji fantastike, znanstvene fantastike, igara i pop kulture – pripremite se za najuzbudljiviji vikend godine! 12. FantaSTikon 2026 tradicionalno se održava u Splitu od 13. do 15. ožujka na FESB-u i donosi bogat program pun predavanja, radionica, turnira i interaktivnih događanja koja će zadovoljiti sve vaše geeky želje.

Ako ste ljubitelj fantastike u bilo kojem obliku – od književnosti, filmova, video igara, društvenih igara, pa sve do cosplaya i D&D avantura – FantaSTikon je događaj koje ne smijete propustiti! Ovdje ćete naći nešto za svakoga, bilo da ste tek otkrili svijet fantastike ili dugogodišnji entuzijast.

Što možete očekivati?

Predavanja i paneli – FantaStikon svake godine dovodi novi val predavača koji svojim stručnim znanjem i zanimljivim temama Vas upućuje u nova otkrivanja znanosti, fantastike i znanstvene fantastike.

Umjetna inteligencija: jučer, danas, sutra – sudjelujte u predavanju o aktualnoj temi umjetne inteligencije i njenom utjecaju na planet i nas.

Prikaz lente vremena hrvatske znanstvene fantastike, od stvaranja hrvatskog ZF fandoma, izdavaštva i ZF kulture. Kava s urednicima – panel diskusija namijenjena svima koji su pisali, pišu i počinju pisati s mogućnosti odgovaranja na sva Vaša pitanja.

Cosplay revija i natjecanje

Spremite svoje najbolje kostime jer FantaSTikon postaje cosplay epicentar u Splitu. Svi se mogu doći pokazati na našu pistu, a nagrađuju se najkreativniji kostimi.

Gaming turniri

Natjecanja u kultnim igrama poput Halo bit će prilika za sve gaming fanove da pokažu svoje strategije i vještine. Osim toga, bit će tu i razni turniri u društvenim i video igrama, gdje ćete moći testirati svoje sposobnosti.

Non-stop igaronica

Tijekom cijelog događanja, posjetitelji će moći uživati u bogatoj kolekciji društvenih igara koje nudi Udruga F&ST. Bez obzira jeste li početnik ili iskusan igrač, zabava je zagarntirana!

FantaSTikonovski lov na blago

Tko će otkriti skriveno blago? Rješavajte zagonetke, slijedite tragove i natječite se za fantastične nagrade u ovom uzbudljivom lovu na blago koji traje tijekom cijelog festivala.

Kvizovi općeg i specifičnog znanja

Geek Trivia Quiz – Retro is back, baby! – Prikupite ekipu i testirajte svoje znanje o filmovima, knjigama, videoigrama i serijama – Retro izdanje! Kviz s 50 pitanja bit će odlična prilika da se zabavite i osvojite nagrade.

opći kviz znanja bez limita! 39 steps to boardgame hell – solo kviz avantura za ljubitelje društvenih igara koje unose jezu u kosti.

Radionice za sve uzraste

Bez obzira na godine, na FantaSTikonu ćete moći sudjelovati u kreativnim i edukativnim radionicama koje vas uvode u svijet fantastike i znanstvene fantastike.

Aukcija i izložbeni štandovi

Za ljubitelje kolekcionarskih predmeta, FantaSTikon nudi aukciju na kojoj ćete moći kupiti jedinstvene predmete.

Tu su i štandovi s knjigama, suvenirima i raznim proizvodima koji će zadovoljiti sve geek kolekcionare!

Dođite i budite dio fantastične atmosfere!

FantaSTikon 2026 je događanje koje ne smijete propustiti! Bit će to vikend prepun

uzbuđenja, zabave i novih spoznaja, s brojnim temama - od znanstvene fantastike do

pop kulture. Ako volite D&D, cosplay, gaming, društvene igre, književnost ili samo želite

uživati u fantastičnom okruženju, FantaSTikon je mjesto za vas!

Vidimo se od 13. do 15. ožujka 2025. na FESB-u u Splitu!

Za više informacija i ulaznice, posjetite službenu stranicu www.fantastikon.com.