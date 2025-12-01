'Fale mi kune': Dok Hrvati čuvaju uspomene, omiljena valuta odlazi u povijest

Istječe i posljednji rok da svoje kune zamijenite u eure. Omiljena kovanica za mjesec dana postaje trajno nevažeća. Kunu u džepu još uvijek čuvaju brojni Hrvati. U nešto više od tri godine - vraćeno je manje od trećine kovanica.

"Fale mi kune, sačuvala sam poneke. Ne bi ih mijenjala, to je nešto sitno za uspomenu", rekla je Sanja iz Zagreba za Dnevnik Nove TV.

Kod građana je još 2 milijarde i 170 milijuna kovanica. Dosad je vraćeno 825 milijuna - tek 28 posto. Sve kune zamjenjuju se samo u središnjoj banci. Kolekcionarima što je novac rjeđi, postaje vrjedniji.

"Rijetkost to je posebno iskazano u kovanici od 1 lipe, koja je kovana u svega 6 tisuća komada 2021. I greške kod kovanja, njih doduše je malo, ali poznata je greška prilikom kovanja čuvenog mede od 5 kuna", rekao je Željko Pintarić, kolekcionar i numizmatičar.

"Ja sam ostavio nekih dvjesto kuna u apoenima od 20,10, 50, 100 to imam doma i to neću nikada zamijeniti", rekao je Željko iz Splita.

Kad su u pitanju novčanice, vraćeno je oko 470 milijuna komada - gotovo 85 posto. No, iz HNB-a ističu da će se one moći neograničeno mijenjati, po fiksnom konverzijskom tečaju.

