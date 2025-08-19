Faith Academy – nova modna priča za djecu i odrasle

Split i Dalmacija uskoro će postati bogatiji za jedinstven projekt koji povezuje svijet mode i obrazovanje djece. Riječ je o Faith Academy, prvoj modnoj školi i akademiji za djecu, koja je zamišljena kao prostor učenja, igre i razvoja osobnosti kroz modu, scenski nastup i kreativne radionice.

Osnivačice akademije su dugogodišnje prijateljice i uspješne manekenke s međunarodnim karijerama – Paula Buljan i Lea Tomić. Nakon godina provedenih na svjetskim pistama i u modnim kampanjama, odlučile su svoja iskustva i znanje prenijeti upravo u Split, gradu koji, kako kažu, ima ogroman potencijal i ljepotu, ali već dugo vremena oskudijeva u modnoj sceni.

"Ova akademija nije zamišljena samo kao modna škola, već kao prostor gdje će djeca učiti kroz igru, razvijati svoje samopouzdanje i stjecati zdrave navike. Želimo da svako dijete upozna najbolju verziju sebe kroz zdrav način života", poručuje Paula Buljan, koja je i sama nedavno postala majka. Upravo zato naglašava koliko joj je važno da se djeca u Faith Academy osjećaju sigurno, ugodno i potaknuto da se izraze na pravi način.

Program akademije ide daleko izvan osnovnog poziranja i hoda po pisti. Djeca će učiti osnovne manire ponašanja, važnost higijene, brigu o tijelu, prehrani i zdravlju, a poseban naglasak stavlja se na prevenciju poremećaja u prehrani poput anoreksije i bulimije, koji nažalost pogađaju sve više mladih.

"Naglasak stavljamo na interakciju, edukaciju i ponašanje, jer želimo da djeca kroz modu i igru uče važne životne vještine. Sve što radimo temelji se na međusobnom poštovanju, suradnji i poticanju kreativnosti. Nije poanta samo u hodu ili izgledu, već u učenju kako se predstaviti, komunicirati i izgraditi samopouzdanje na zdrav i pozitivan način", objašnjava Lea Tomić.

Uz to, velik naglasak se stavlja na važnost engleskog jezika – kroz razne radionice i igre djeca će ga učiti i ponavljati, dok će se dodatni sadržaji razvijati u suradnji s plesačima, stilistima i drugim suradnicima. Sve to čini program Faith Academy bogatim, raznovrsnim i jedinstvenim na ovim prostorima.

Akademija je namijenjena djeci i mladima od 3 do 18+ godina, a odvijat će se u nekoliko skupina, prilagođenih uzrastu i potrebama polaznika. Naziv akademije povezan je s Faith modnom agencijom, u kojoj su Paula i Lea. U partnerstvu s agentom Markom Lovrićem, cilj je mladim polaznicima pružiti priliku da jednog dana zakorače i na inozemne modne piste – ali samo ako budu spremni i zadovolje sve potrebne kriterije.

Modne edukacije održavat će se u predivnom prostoru hotela San Antonio u Podstrani, gdje će se početkom listopada održati i svečano otvaranje akademije. Prijave su već krenule putem službenog Instagram profila Faith Academy, gdje se nalaze sve potrebne informacije.

"Veselimo se suradnji i vjerujemo u sebe i svoje znanje. Ako polaznici od svega što nauče u Faith Academy barem dio zadrže i primijene u svakodnevnom životu, smatrat ćemo da smo uspjele", poručuju Paula i Lea.