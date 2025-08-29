Facebook nešto zeza. Imate li vi probleme?

Korisnici Facebooka posljednjih dana sve češće prijavljuju poteškoće prilikom korištenja ove društvene mreže. Aplikacija se učitava sporije nego inače, a najveći problem nastaje prilikom objavljivanja sadržaja, kada se proces učitavanja zna naglo prekinuti i dovesti do gubitka veze.
Mnogi navode da im se feed teško otvara te da je potrebno nekoliko pokušaja da bi se objava pojavila. Problemi se javljaju i kod dodavanja fotografija ili videa, a u nekim slučajevima cijela aplikacija prestaje reagirati nakon pokušaja objave.
Trenutno nije poznato radi li se o tehničkom problemu unutar same aplikacije ili na razini poslužitelja, no nezadovoljstvo korisnika raste.
Je li kod vas sve OK?
