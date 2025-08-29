Close Menu

Facebook nešto zeza. Imate li vi probleme?

Pojavili su se problemčići

Korisnici Facebooka posljednjih dana sve češće prijavljuju poteškoće prilikom korištenja ove društvene mreže. Aplikacija se učitava sporije nego inače, a najveći problem nastaje prilikom objavljivanja sadržaja, kada se proces učitavanja zna naglo prekinuti i dovesti do gubitka veze.

Mnogi navode da im se feed teško otvara te da je potrebno nekoliko pokušaja da bi se objava pojavila. Problemi se javljaju i kod dodavanja fotografija ili videa, a u nekim slučajevima cijela aplikacija prestaje reagirati nakon pokušaja objave.

Trenutno nije poznato radi li se o tehničkom problemu unutar same aplikacije ili na razini poslužitelja, no nezadovoljstvo korisnika raste.

Je li kod vas sve OK?

Zeza li vas Facebook?

