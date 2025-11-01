Facebook drama. Muškarac iz Dalmacije prijetio saborskoj zastupnici. Dobio je mjere opreza

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku provelo je ispitivanje 27-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje iz članka 139., stavka 3. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona.

Kako navodi državno odvjetništvo, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 30. listopada 2025. godine, u Dubrovniku, putem društvene mreže Facebook, uputio prijetnje smrću saborskoj zastupnici. Do prijetnji je, prema dostupnim informacijama, došlo nakon što je osumnjičenik izrazio nezadovoljstvo komentarom zastupnice na jedan objavljeni članak.

Nakon zaprimanja kaznene prijave od strane policije, državno odvjetništvo je provelo ispitivanje te donijelo rješenje kojim su osumnjičeniku određene mjere opreza. Među njima su zabrana približavanja žrtvi te zabrana uspostavljanja ili održavanja bilo kakvog kontakta s njom.

Cilj izrečenih mjera je sprječavanje ponavljanja sličnih kaznenih djela te zaštita žrtve od daljnjih prijetnji. Istraga u ovom slučaju se nastavlja.