Fabrizio Romano: Perišić je pred potpisivanjem

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić pred ostankom je u PSV-u, objavio je Fabrizio Romano.

Iskusni hrvatski reprezentativac pristao je na uvjete dvogodišnjeg produženja suradnje s nizozemskim klubom, a preostali su još samo manji detalji prije službene potvrde.

🚨❤️🤍 EXCL: Ivan Perisić, on the verge of signing new deal at PSV Eindhoven!

The Croatian winger has accepted the conditions for new two-year deal, final small details to be clarified then sealed.

Barça inquired about Perisić but their focus is on Nico. Perisić, set to stay. pic.twitter.com/MAR2HzgCVO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2025